En Villa Mercedes controlan y multan a los baldíos sin limpieza

La Comuna exige a los dueños de los sitios baldíos que los mantengan en buenas condiciones, ya que de lo contrario serán multados y deberán abonar un 200% más de la tasa de servicios mensual, dependiendo de las dimensiones del terreno. En 2020, el área resolvió alrededor de trescientos reclamos y realizaron ochenta y un actas de intimación a propietarios que tenían sus propiedades abandonadas. Solicitan a los vecinos que denuncien los lugares sin mantenimiento.

Las principales causas por las que realizan notificaciones son por falta de limpieza, porque los predios tienen pozos, no están nivelados o acumulan basura, ramas, escombros o chatarra. Luego de recibir los reclamos, arman un cronograma de salida del día para que los inspectores puedan verificar los lugares y en ese momento recién informar a quien esté a cargo de la propiedad.

“Nos guiamos por la Ordenanza 233/2009 que establece la limpieza del terreno y la vereda, y que esté cercado. La intimación es por un plazo de diez días para que hagan las modificaciones que les marcamos, en caso negativo el acta pasa al Tribunal Municipal de Faltas que es quien fija el monto de acuerdo a la superficie, pero en la mayoría de los procedimientos cumplen. En algunos casos, si notamos interés y nos piden que les demos unos días más para que puedan ponerlo en condiciones, lo hacemos, porque el propósito es que limpien”, explicó la jefa del Programa Sitios Baldíos, Silvana Devia.

Además, mencionó que es importante que el pasto y la maleza no superen los 25 o 30 centímetros de alto. “Los casos más recurrentes son por descuido o porque se juntan ratones por los residuos. También corresponde que el predio esté nivelado para que no se hagan pozos que junten agua y se reproduzcan los mosquitos”, remarcó.

El personal del área trabaja de lunes a viernes de 8 a 14 y dentro de ese horario realiza los recorridos por los distintos puntos de la ciudad para solucionar los pedidos. “Marcamos en un mapa previamente los sitios que vamos a visitar y los cuatro inspectores salen a la calle en ese horario”, indicó Devia.

Los vecinos pueden realizar consultas o denuncias visitando la oficina del organismo que está ubicada sobre la calle General Paz 1027, o también comunicándose telefónicamente al número 2657429969 o al Sistema Único de Reclamos de la Comuna 147. “Logramos que quede limpio un espacio que hace diez años no se limpiaba y otro caso que llevaba sucio alrededor de veinticinco”, sostuvo.

Por último, la funcionaria añadió: “Priorizamos que tengan los lugares limpios y que no se olviden de las veredas para no generar problemas y que tampoco perjudiquen a los vecinos colindantes, que en general son los que más nos contactan, porque si no hay que volver a actuar. A veces también tenemos casos en los que las personas van a tirar basura a los terrenos, por eso siempre escuchamos a los dueños”.