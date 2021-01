Marcharon para pedir justicia por Miriam Jiménez

A las 10 en punto, alrededor de 50 familiares y allegados a Miriam Jiménez salieron de Illia y Lafinur con fotos, carteles y pancartas que tenían un denominador común: el pedido de justicia por la mujer, que murió hace exactamente ocho meses en el Sanatorio Ramos Mejía. Fue el 7 de mayo del año pasado, por una peritonitis que no fue diagnosticada ni tratada del modo correspondiente, afirman los parientes, que hicieron la denuncia y piden que la investigación en la Justicia camine. A las 10:09 llegaron a la puerta del centro de salud, donde soltaron globos blancos e hicieron un minuto de silencio por Miriam, de 38 años, y luego marcharon hasta la puerta de Tribunales.

A la cabeza de la manifestación iban los padres de Miriam, Daniel Jiménez y María Benítez, y su esposo, Claudio Quiroga, e hijos, Alexandra Vanina Quiroga y Wilson Quiroga.

“Mi hermana entró acá y la sacamos sin vida. Es muy lamentable lo que pasa cada vez que entra alguien en este sanatorio. Que no quede impune nada, ninguna de las muertes que hubo acá. Que no sean un número más ni un caso más. Por favor, que cada uno se haga responsable de las muertes que han causado acá. Es una entidad que solo se lava las manos y tapa todo con plata. Deberían haberlo cerrado hace bastante. Lamentablemente hoy nos toca vivir esto a nosotros, no queremos que le pase más a nadie”, expresó Horacio, uno de los cinco hermanos de Miriam, quien tomó la palabra frente al sanatorio, antes de pedir un aplauso por ella.

“Ahora que se flexibilizaron las salidas, marchamos de forma pacífica. Queremos que sepan que estamos de pie y que queremos que esto no quede impune. Nos destrozaron el alma. La atención que recibió ahí fue lamentable”, aseveró Horacio.

El hermano hizo un repaso de los últimos días de Miriam: “Fue operada el 18 de abril por el doctor Luis Marsicano, acá mismo (NdP: por una apendicitis). Después empezó con dolores, síntomas, que fueron aumentando. Después la trajimos para que la viera quien le hizo la cirugía y le hiciera los controles que correspondían. Hoy tenemos en mente que fue mala praxis. El certificado de defunción dice que murió por un 'shock cardiogénico irreversible', pero se contradice con la autopsia, en la que indicaron que murió por una peritonitis aguda”.

“Hace ocho meses que ella falleció y no tenemos respuesta, por eso hemos hecho esta marcha, a ver si alguien nos escucha –explicó María, la madre de Miriam, en la puerta del Poder Judicial–. Estos meses han sido terribles, no tenemos consuelo. Trato de apoyar a mis nietos ahora que no está su madre. Soy un poco la mamá de ellos. La atención fue mala en el sanatorio. Le daban un calmante, la mandaban a la casa. Después la llevamos y ya estaba mal. Tenía mucho dolor, ya no tenía ganas de comer ni ánimos de nada”.

“El manejo de ellos fue malo, no solo en la atención, sino también después, con una mentira. Esperamos que la Justicia justamente haga justicia. Nuestro deseo es que cierren el sanatorio para siempre, es lamentable que un jubilado o una persona joven como mi hermana entre y salga sin vida”, cerró Horacio.