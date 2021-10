Alan Sosa Tello presenta su tesis

Me gusta cuestionarme y observar los prejuicios, los entornos, las construcciones sociales". Alan Sosa Tello, psicólogo y escritor.

Como una consecuencia natural de una seguidilla de estudios para una tesis doctoral en Psicología Social, Alan Sosa Tello cerró una parte de sus estudios con un ensayo que fue editado por San Luis Libro. El trabajo se llama “Perspectiva de género desde la Psicología Social” y será presentado hoy a las 18:30 en el Salón de la Puntanidad en Terrazas del Portezuelo.

En la búsqueda de un porqué y de la necesidad de entender, a Alan se le encendieron como pequeñas llamitas de conocimiento que lo fueron acercando más y más a una respuesta. Tras comenzar su tesis, que tuvo como fundamento el empoderamiento de las mujeres vulnerables y jefas de hogar, le aparecieron interrogantes que lo llevaron a profundizar en el mundo del feminismo y a conocer a un pueblo indígena que habita principalmente en territorios de La Guajira en Colombia y el Zulia en Venezuela, llamado Wayú, con quienes convivió en dos oportunidades y conoció su sociedad que, a diferencia de las culturas modernas, es matriarcal.

“Estuve allí hace unos tres años, en dos oportunidades. Veinte días una vez y un mes más luego. Fui porque es una sociedad matriarcal, donde la mujer es cacique, es la que dirige el consejo de ancianos y toda la sociedad está abocada a cuidar y enaltecerlas, porque se considera que es el ser primordial que da vida física y sentimental. Ahí entendí que para que la mujer esté empoderada, necesita ese entorno”, describió Alan.

Tras ese descubrimiento personal, Sosa Tello, quien fue conocido en San Luis por su labor eclesiástica en su etapa de sacerdote, siguió explorando sobre el tema. “Terminé mi tesis y empecé a entender que no solo el patriarcado y la heteronorma afectó a la vida de las mujeres, sino también limitó el desarrollo de la felicidad de muchos hombres, ya que lo masculino debía ser al estilo de lo que el machismo imponía”, aseguró.

Una de las conclusiones a las que arribó el autor con su trabajo fue que el feminismo no era suficiente sin un replanteo de las masculinidades, llegar a una nueva masculinidad.

Así fue que Alan empezó a escribir, primero para una revista científica de Barcelona, y luego, por sugerencia de su directora de tesis, comenzó a estructurar su ensayo. “Todo esto fue en 2019, tras terminar el proceso interno de dejar de ser cura y todo ese mambo, donde me habían prohibido expresarme con terminologías como ‘género’ y ‘empoderamiento’, todo esto por la autoridad eclesiástica de ese momento. Entonces me era muy difícil adentrarme en la perspectiva de género porque estaba mal vista. Dejé el sacerdocio y al poco tiempo entramos en pandemia y San Luis Libro me propuso escribir con ellos porque habían leído algunos de mis artículos. Dentro mío dije: ‘Se alinearon los astros’ y pude hacer el libro mientras estábamos en Fase 1”, expresó.

Sosa Tello dijo que volcó un proceso personal en la obra, en la que buscó evidenciar los hábitos, normas, modas que establecen un marco en la sociedad y enfrentar un modelo patriarcal.