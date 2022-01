Alan Sosa Tello: "Nuevas masculinidades y feminismo deben hermanarse"

Las relaciones que se establecen en el marco de las sociedades patriarcales no son igualitarias, sino que responden a una serie de mecanismos de poder, dominio y sumisión, mediante los cuales se determinan los roles de los varones y de las mujeres de forma diferenciada y jerárquica”, reflexiona Alan Sosa Tello en su libro “Perspectiva de género desde la psicología social”. Lo presentó el año pasado, a través de San Luis Libro, y entre los varios temas que ahonda, relacionados al género y el funcionamiento de la sociedad actual, están el patriarcado, los roles y los estereotipos. Entre ellos, les da una gran relevancia a las nuevas masculinidades y su rol en la construcción de un mundo igualitario.

En ese aspecto, considera que el triunfo de los feminismos, en todas sus luchas, que incluyen también el medio ambiente, debe sumar a estas nuevas masculinidades, víctimas también del patriarcado y “del ser hombre”.

Alan Sosa Tello es un empedernido estudioso, exsacerdote y hombre de la Iglesia. Más de 20 años de su vida dedicó a esa institución, de la que hoy se siente tan alejado. Es en la actualidad un flamante escritor, pero ante todo un luchador de las causas nobles, de la justicia social y de la igualdad.

—¿Cómo nació la idea de escribir sobre género y las desigualdades en el mundo patriarcal?

—El libro comenzó como un sueño, después de haber profundizado el trabajo sobre género en mi tesis doctoral de Psicología Social, que fue sobre el empoderamiento de las mujeres jefas de hogar en situaciones vulnerables. A partir de ahí me quedaron muchas puertas abiertas en la temática del empoderamiento femenino, que se evidencia en todo el machismo, patriarcado, lo hegemónico, toda la cultura impuesta que lleva a repetir estos actos nocivos para la sociedad. Allí fue cuando mi directora de tesis me sugirió escribir el libro. Así fue como empecé con el bichito de la escritura, que espero sean varios más a futuro.

—¿Por qué elegiste escribir sobre género?

—En realidad busqué brindar una perspectiva de género desde lo científico. Empecé a juntar material, a redactar en la primera fase de la pandemia, que creo que fue también un poco de terapia que ayudó a que mi cabeza no explotara. Soy una persona naturalmente activa, con muchas iniciativas, y también temía que el encierro me hiciese pasar malos momentos. Usé ese encierro como proactividad para empezar a ordenar mis ideas y mis estudios (NdR: Alan es bachiller y profesor de Teología y Filosofía, dentro de su base religiosa, y tiene estudios universitarios en Ciencias de la Educación, Sociología y Psicología, con un doctorado en Psicología Social sobre el empoderamiento de las mujeres jefas de hogar en situaciones vulnerables). La pandemia me permitió hacer encuestas online y videollamadas a muchas personas de Argentina y otros países, lo que realmente enriquece el libro, que es, en realidad, un ensayo científico en forma de libro. En ese momento no tenía un peso, estaba al principio de mi salida de mi anterior vida como sacerdote, que fue sin nada de dinero ni reservas. Al momento no tenía recursos y ahí fue que recurrí a San Luis Libro, donde finalmente publiqué.

—Decís que más que un libro es un ensayo. ¿A qué conclusiones llegaste en la publicación?

—Dicen que los libros son como un hijo y realmente este hijo lo parí, lo di a luz fruto de la pandemia y en todo su recorrido lo que busqué expresar, de alguna manera, es este estudio psicosocial desde el género en sus representaciones sociales. Empiezo a escribir sobre la perspectiva de género en los distintos discursos: el modelo hegemónico, lo que es el género en sí, lo biológico, psicológico, sociológico, los roles, los estereotipos, todo un marco teórico para adentrarnos en lo que es la construcción del género en nuestro tiempo, en una temática muy concreta que es la problemática de las masculinidades. Considero que un regalo del género es el feminismo y gracias a este movimiento podemos pensar y vivir en perspectiva de género. Pero también creo que en el tiempo se dejó de lado esta otra pata, que debe ir caminando al lado: las masculinidades, que también fueron afectadas por el machismo o patriarcado y no dejan de expresarse. Y para que haya un verdadero feminismo, debe haber una actualización de lo masculino para expresar concretamente la vivencia del género. Por eso también quise tocar el tema de las nuevas masculinidades, sacando a luz ese yugo que llevamos como sociedad desde hace tantos siglos y que a través de la cultura, los objetos y la música se sigue sosteniendo. Intento de alguna manera aportar a la sociedad esta forma de pensar que, se me ocurre, es una forma sana, actualizada, libre, que respira aire puro. Mi deseo es que el libro pueda contribuir a que haya menos desigualdad en la sociedad, que haya más libertad, que los estereotipos que nos esclavizan desaparezcan, para que surja una nueva etapa donde todos nos amemos por lo que somos y por lo que sentimos y expresamos. Y no con el dedo inquisidor que termina invisibilizando a las personas que quieren ser distintas.

—¿Planteás que los feminismos tienen que incorporar en sus luchas a las nuevas masculinidades?

—En cuanto a las nuevas masculinidades, yo creo que casualmente lo que gesta todo este cambio es el feminismo, pero no considero que tiene o deba incorporar, sino que llegado este momento de crecimiento es necesario que puedan caminar de alguna manera juntes. Por eso considero que el feminismo para llevar adelante todas sus banderas necesariamente (o es mejor) que sume este aspecto de transformación de la parte masculina, que también han sido, y hemos sido, acreedores del yugo machista y del deber ser del hombre y del tener que ser. Por tanto, si no hay nuevas masculinidades, va a ser más difícil la tarea de llevar adelante las banderas de los feminismos, que son tan amplias. Creo que estas

nuevas masculinidades y los feminismos tienen que ir de la mano, hermanados y no distanciados, entendiéndose no como luchas de un género, sino de una humanidad por un mundo igualitario.