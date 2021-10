Proponen impuesto en la capital para inmuebles comerciales "ociosos"

La concejala Daniela Serrano, del bloque Frente Justicialista de Todos, presentó un proyecto de ordenanza para que propietarios de locales comerciales en alquiler en la ciudad de San Luis que pasen más de seis meses sin ser ocupados paguen una tasa diferencial municipal. "La intención es ir achicando la brecha entre los precios que fijan dueños e inmobiliarias y las posibilidades reales de nuestros pequeños y medianos comerciantes", remarcó la edil sobre la iniciativa, que tomó estado legislativo en la sesión de ayer y que será analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante.

La ordenanza establece el concepto de "inmueble comercial ocioso" como aquel cuyo propietario no pueda demostrar uso alguno como comercio temporario o permanente en el lapso de los últimos seis meses.

En caso de aprobarse esta legislación, la tasa será definida por la Ordenanza Tarifaria Anual que se trata todos los años en el órgano legislativo. En el proyecto aún no se propone un monto, ya que Serrano espera que el mismo sea definido en los encuentros que tendrá la comisión que analizará la norma, junto con la convocatoria de representantes de la sociedad civil. "Vamos a convocar a todos los actores, a la Cámara de Comercio y a las otras asociaciones de comerciantes que hay. Queremos escuchar a todos los que quieran participar del debate", remarcó.

Serrano explicó que presentó el proyecto a esta altura del año ya que en el último trimestre el Concejo debate el presupuesto anual y la ordenanza tarifaria, que establece las tasas e impuestos municipales del próximo año. En el caso de conseguir los consensos necesarios, Serrano propondría incluir la novedosa tasa en el proyecto tarifario de 2022.

"Entendemos que no solamente es tarea del Ejecutivo generar políticas públicas que sirvan para la reactivación económica y productiva de nuestras provincias, de la ciudad, y de Argentina, sino que también se pueden implementar legislaciones que vayan de la mano con este objetivo", apuntó.

Sin embargo, la concejala advirtió que previo a la pandemia, el problema ya existía. "La cantidad de locales desocupados es alarmante, cosa que no sucede solo desde la pandemia, sino de antes. Y si bien las dificultades económicas inciden directamente en eso, es evidente que los precios elevadísimos también influyen", apuntó.

"Eso va de la mano que no son muchas las familias que son propietarias de esos inmuebles que están en alquiler y que a su vez algunas de ellas son dueñas de las inmobiliarias más importantes de la ciudad, lo que genera todo un negocio de especulación y de abuso en relación a la fijación de precios; y uno puede advertir que no hay intenciones claras de que esos locales sean alquilados", criticó. Serrano también presentó un proyecto para regular el alquiler con fines de vivienda que, sin embargo, no avanza desde 2016.

La posición de los martilleros

Si bien el proyecto aún no entró en debate en el Concejo, el presidente del Colegio de Martilleros Públicos de San Luis, Fernando Olcese, se expresó en contra de la iniciativa ante la consulta de este matutino.

"Hoy por hoy con todo la pospandemia, con el bolsillo herido que tenemos todos y propietarios que con la nueva ley de alquileres se ven totalmente afectados en sus intereses directos me parecería una locura total poner una tasa adicional a los inmuebles que no se pueden alquilar", respondió Olcese.