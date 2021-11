Tadeo Mahon comienza su sueño con Los Leoncitos

El Mundial Sub 21 de hockey sobre césped masculino, que se jugará del 24 de noviembre al 5 de diciembre en India, contará con la presencia de un jugador de San Luis: Tadeo Mahon.

Después del último entrenamiento en Buenos Aires, los dirigidos por Lucas Rey y Lucas Cammareri partieron con destino a India y ya están alojados en el May-fair Hotel de Bhubaneswar, donde participarán de la 12ª edición de la Copa del Mundo de la categoría.

Mahon, quien se inició en GEPU, emigró a Buenos Aires y allí Banco Provincia lo albergó y le abrió todas las puertas, incluidas las de Los Leoncitos.

“Estoy feliz. Todos estamos muy ansiosos por disputar este torneo. Cada uno hizo un gran esfuerzo. Este es un grupo espectacular, nos conocemos hace un tiempo y eso ayuda en el día a día”, sintetizó el puntano.

Rivales y expectativas

Argentina integrará el Grupo D junto con Alemania, Pakistán y Egipto. El debut está previsto para el jueves 25 de noviembre, a la 1 de nuestro país, frente a Egipto.

En la segunda fecha, programada para el viernes 26 (a las 11), Los Leoncitos se medirán ante Alemania —el equipo más ganador en la categoría, con seis títulos—, mientras que el 28 (a las 8:30) cerrarán la fase de grupos ante Pakistán.

“El objetivo es tratar de subir al podio. Sabemos lo que es ponerse la camiseta de la Selección argentina y estoy seguro de que vamos a dejar todo por lograr cosas importantes”, sentenció Mahon.

Uno de los DTs, Lucas Rey —subcampeón del mundo junior en el 2001 junto con Lucas Cammareri—, analizó a los rivales: "Nos tocó una zona bastante difícil. De Egipto no tenemos nada, pero por la pandemia no se jugó el torneo africano y no hay imágenes. Sí tenemos material de Alemania, que será nuestro segundo rival, y no tenemos de Pakistán, que será el tercero. Una vez sucedan los dos partidos del grupo, ya tendremos imágenes de Pakistán y Alemania".

Cabe recordar que Argentina consiguió la clasificación al certamen tras haber logrado una de las plazas que otorgaba la Copa Panamericana disputada meses atrás en Santiago, Chile, en la que se adjudicó el segundo lugar del podio.

De las once ediciones de Copas del Mundo de la categoría, Argentina participó en diez y entre las actuaciones más destacadas figuran el subcampeonato obtenido en Hobart en 2001 y el título mundial cosechado cuatro años después, en Rotterdam 2005.

"Las principales virtudes que tiene este equipo son la entrega, el esfuerzo y el compromiso. Se creó un grupo hermoso que se terminó transformando en un equipo y creo que eso es lo más importante. Se ve que están muy unidos, tanto adentro como afuera de la cancha", destacó el entrenador argentino.