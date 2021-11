Conductor alcoholizado chocó la camioneta en la que iba una familia

Un joven que iba al volante de un Toyota Etios chocó la camioneta Renault Oroch en la que viajaba una familia, en San Luis. Los ocupantes de este último rodado son vecinos de La Punta y este sábado cerca de las 6 venían a la capital para cumplir con sus actividades: el conductor, a trabajar en la sucursal que la cadena Súper Vea tiene en el mismo predio que el San Luis Shopping Center, y su hijo, a jugar un partido en un club de fútbol a las 9. El conductor del Toyota, al parecer, había estado en un lugar en el que no había faltado la bebida: según el alcotest que le practicaron después de la colisión, Alan Joel Ormeño tenía 1,45 gramo de alcohol por litro de sangre. “Y esto que a la prueba se la hicieron como dos horas después y, mientras tanto, tomaba y tomaba agua” para que se le bajara la alcoholemia, aseveró Hugo Aguilar, conductor de la Oroch.

El hecho ocurrió a las 6:10, aproximadamente, en el cruce de Justo Daract y Gabriela Mistral. “Iba a llevar a mi señora (Cecilia Lagos) y a mi hijo de 13 años a la casa de mi mamá, en la calle Mar del Plata. Yo iba por Justo Daract, hacia el sur. Esperé que el semáforo ubicado a la altura del barrio 208 Viviendas me diera luz verde y avancé. Llegando a Gabriela Mistral, yo venía pasando un colectivo, y apareció el Toyota. El conductor cruzó como venía, sin mirar” y se produjo el choque, relató Aguilar. “Cuando me bajé, me dijo que él frenó y que yo aceleré, pero no es así, y te dabas cuenta que fresco no venía”, refirió.

Por fortuna, solo por eso, no hubo heridos graves. “Fue la ambulancia. Yo no tuve heridas, tampoco mi hijo. Mi señora tuvo un golpe en el tobillo izquierdo y le dieron un calmante, pero no hubo que internarla”, dijo Aguilar mientras hacía, junto a su esposa, las diligencias en Accidentología Vial.

Según contó el hombre, el chofer del colectivo que venía por Daract también se bajó y le hizo ver al conductor del Etios que, en el hipotético caso de que hubiera podido zafar de la colisión con la camioneta, con quien hubiera chocado era con el ómnibus, que venía con pasajeros. El chofer “me dio sus datos, él fue testigo. Si lo agarraba, lo daba vuelta”, dijo.