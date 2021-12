COVID-19: los puntanos utilizarán la Tarjeta Verde como pase sanitario

Agazapado, listo para lastimar otra vez, como esos malvados de las películas de terror que aparecen desde atrás, cuando los buenos ya los creían vencidos. Así está el coronavirus. Porque aunque Sudamérica atraviesa una etapa de relax y flexibilizaciones, la pandemia no terminó.

Por eso, el gobierno nacional, con la mirada puesta en lo que ocurre en Europa, optó por implementar el pase sanitario para asistir a eventos masivos. En San Luis esa determinación no significa un problema o contratiempo, porque los puntanos podrán utilizar la Tarjeta Verde, la credencial digital que todas las personas reciben al aplicarse la segunda dosis de la vacuna que previene los efectos más duros o nocivos de la enfermedad, anticipó ayer la ministra de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Alicia Bañuelos.

La certificación digital que establece que su portador ya se colocó las dos vacunas está inserta en la aplicación "Vigilancia Epidemiológica 4.0", que desarrolló el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de San Luis.

La misma contiene toda la información de su titular: desde sus fechas de vacunación, los resultados de sus tests, contactos estrechos si resultó positivo algún hisopado y los certificados de vacunación.

En una de sus solapas está la de Tarjeta Verde, que a un click deja ver la constancia de recepción de las dosis recibidas por la persona. Igualmente, para aquellos adultos mayores o personas que no pueden manejar con facilidad un teléfono celular, la app permite que la Tarjeta Verde se pueda descargar mediante un documento PDF y así imprimirlo en papel.

De ese modo, su poseedor podrá llevarlo en su cartera o billetera y exhibirlo cuando se lo exijan en algún encuentro masivo, ya sea en un restorán, un recital de música a puertas cerradas, un estadio de fútbol, una fiesta en un lugar cerrado, un viaje de egresados o de jubilados o con más de mil personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre, tal como lo indica la resolución del Estado nacional que comenzará a regir desde el 1º de enero de 2022.

La administración de Alberto Fernández dispondrá de la aplicación "Cuidar" para que todos los argentinos puedan mostrar su pase sanitario. Su descarga en teléfonos celulares será gratuita. San Luis cuenta con ese servicio hace ya un buen tiempo.

La implementación de este pase sanitario fue impulsada por el Consejo Federal de Salud, que integran la cartera sanitaria nacional y los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones. Igualmente, esa exigencia federal será básica y cada provincia podrá, si así lo determina, requerir el pase sanitario para otros trámites.

"Nosotros ya contamos desde hace tiempo con Tarjeta Verde. La tienen todos aquellos que se bajaron la app y se vacunaron. San Luis, los puntanos, no tendremos problemas. Es una situación ya resuelta. Igualmente, por ahora, nadie la está exigiendo", explicó la ministra Bañuelos, en diálogo con El Diario.

"También tenemos 'Cuidar'"

"Al mismo tiempo, también contamos con la constancia de la aplicación 'Cuidar', porque allí estará el pase sanitario federal. Nosotros, los puntanos, tendremos disponibles las dos constancias. Para movernos por San Luis será suficiente con nuestra Tarjeta Verde, y si necesitamos salir de viaje fuera de la provincia podremos usar la app 'Cuidar'", agregó la especialista.

"Hay provincias que a la hora de informar la aplicación de las vacunas a la gente lo hacen de manera retrasada. San Luis no está en esa misma situación, cargamos los datos inmediatamente. Los puntanos no tendremos ningún inconveniente. La gente que no pueda mostrar con su teléfono su Tarjeta Verde, podrá bajarla e imprimirla. A nivel digital será fácil abrir la app y mostrar el pase porque, además, contamos con conectividad en todo el territorio. Es algo que no ocurrirá en otros distritos. Entonces allí sí la gente necesitará exhibir su constancia en papel", explicó la funcionaria.

