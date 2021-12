Trabajaba en el Plan Solidario y estudiaba: logró recibirse de médico

Maximiliano Llano es un joven de 31 años de la ciudad de Juana Koslay que cumplió su sueño de recibirse de médico. Su paso por la universidad no fue fácil, dado que la carrera de medicina solo estaba en una institución privada, la Universidad Católica de Cuyo, por lo que la cuota mensual era un inconveniente. Sin embargo, logró entrar al Plan Solidario, que le ayudó a solventar sus gastos académicos.

"No podía afrontar los gastos de la facultad, así que cuando estaba en segundo año de la carrera estaba por abandonar por los problemas económicos y surgió la posibilidad de entrar al Plan Solidario, donde me anoté con la esperanza de que me llamaran. Eso me ayudó a costear parte de la cuota de la facultad", contó Maximiliano.

La situación económica del estudiante no era favorable: tenía un hijo de 2 años y sus padres, que trabajaban de albañil y ama de casa, y los de su pareja no podían ayudarlos con dinero.

"Las personas que trabajaban conmigo siempre me alentaron a que no abandonara. Me decían que ellos podían ser flexibles conmigo, pero que no dejara los estudios porque era un gran esfuerzo", expresó.

Al entrar al Plan, el estudiante comenzó a trabajar en el Hospital de Juana Koslay en tareas administrativas, donde se desempeñó por un año y medio. Posteriormente, trabajó en el Complejo Ave Fénix, donde era coordinador de una parcela.

"Llegando a la mitad del cuarto año empecé a ver que la exigencia de la facultad era muchísima y pensé en dejar el Plan. Hablé con mi jefe y me dio la posibilidad de ingresar al Programa Merenderos, que también pertenece al Plan Solidario. Ahí pude ampliar mucho más el conocimiento sobre las políticas de promoción y prevención de la salud, dando charlas de riesgo cardiovascular y RCP a toda la gente que trabaja con los niños", contó.

Después de seis años, el 18 de diciembre logró cumplir su sueño de recibirse de médico y ahora espera su matrícula.

"El Plan de Inclusión o el Solidario son el puntapié para seguir, es transitar el momento difícil en el cual uno está, entonces necesita ese salvavidas con el cual el Gobierno está presente y te ayuda. Pero es un camino de transición, no es un camino de permanencia", expresó.

Maximiliano les recomienda a los jóvenes que apuesten a estudiar en la provincia. "Ahora hay carreras que antes no se pensaban, como Medicina, que ahora está de manera pública en Villa Mercedes. Los aliento a que apuesten a una provincia que está emergiendo. Tenemos un hospital gigante y hermoso, tenemos facultades muy preparadas y de muy buen nivel. La carrera de Medicina lleva unos diez años y han salido excelentes profesionales que toman el primer puesto en la residencia a nivel nacional", dijo.