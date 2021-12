El campeón Tadeo Mahon ya está en suelo puntano

Surgido en GEPU y con presente en el club Banco Provincia de Buenos Aires, Tadeo Mahon volvió a San Luis con el título bajo el brazo y la medalla de oro colgada al pecho. El puntano alcanzó la gloria hace un mes al salir campeón del mundo con la Selección Argentina Sub 21 de hockey sobre césped, tras ganarle 4-2 a Alemania en la final.

"Fue una hermosa sorpresa que realmente no me esperaba. Es un orgullo representar a San Luis y sentir cada vez que estoy acá semejantes muestras de cariño no tiene explicación", sintetizó Tadeo.

Cuando era chico y jugaba al fútbol soñaba con llegar a la Selección. Cambié de deporte y el sueño siempre está". Tadeo Mahon, jugador de hockey.

Antes de elegir el hockey, jugó al fútbol en Juventud, Pringles y Koslay Juniors. A los 14 años comenzó a jugar al hockey en GEPU y se enfocó en esta disciplina. Un año después se sumó a Banco Provincia de Buenos Aires.

"Cuando era chico y jugaba al fútbol mi sueño era llegar a la Selección. Cambié de deporte y el sueño siempre está. Es algo increíble vestir la camiseta, es lo más lindo que hay", confesó.

Ni bien llegó, Tadeo cenó con su familia, todos deportistas de gran nivel. Sus hermanas Micaela y Claudina también juegan al hockey, una en Juventud y la otra es figura de River Plate. Su hermano Máximo juega al handball y su mamá Romina es entrenadora y jugadora de las Mamis de Causay.

"Somos todos deportistas, es algo que nos inculcó mi mamá", detalló el puntano, que aprovechó su primer día para ir a pasear con sus amigos a Potrero de los Funes. "Me encanta el clima de San Luis y sus sierras", añadió.

La consagración de Tadeo sumó otra estrella a un 2021 cargado de éxitos para el deporte puntano, que, entre otras conquistas, se despedirá con campeones del mundo en boxeo (Micaela Luján), pelota paleta (Alfredo Villegas) y pádel (Juanchi Forastello, Juan Pablo Andrada, Pía Gostelli, Francesca Floriani, Valentino Libaak y Valentín Sánchez).