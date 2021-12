Desde el lunes, el costo del kilo de pan será de al menos $140

El precio de los alimentos sigue en alza y el pan no quedó afuera de la tendencia. Es que en la ciudad habrá un nuevo aumento, de un 20%, debido al costo de los insumos para su producción, y el valor mínimo del kilo pasará a $140. Desde el rubro aseguran que con los precios actuales no estaban generando ganancias y no descartan otra suba antes de Navidad o de Año Nuevo.

Maximiliano Viale, representante de la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes, explicó que con los incrementos constantes de la manteca, las harinas, la levadura, las esencias, los aditivos y la grasa, entre otras cosas que son utilizadas para la fabricación, ya no pueden cubrir la materia prima sin perder plata, por lo que el negocio había dejado de ser rentable.

Es diferente el porcentaje de aumento al de San Luis, pero tiene que ver con que somos dos cámaras distintas (Maximiliano Viale-representante de la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes)

“El margen es muy poco y no estaba funcionando, así que esto aplica para todos los productos en general de panadería. Somos de los que más hemos podido absorber los aumentos, pero ya nos informaron que todo va a continuar subiendo porque se pasó a precio dólar. Los molinos y las refinadoras de grasas ya nos advirtieron que se vienen nuevas subas. Sin embargo, seguimos bajos, porque en el caso de las carnes en lo que va del año ya llevan un 70% más o menos”, aseguró.

En cuanto al resto de los panificados, el valor será variable, dependiendo de la materia que usen. “Como referencia, más o menos una rasqueta va a costar entre $40 y $50, un corderito de $50 a $60 y una docena de facturas de $300 a $400”, detalló.

Hasta el momento, el kilo de pan sale de $120 para arriba y el piso en los próximos días será de $140 con un techo de $200. “En general se verá reflejado desde el lunes, pero en algunos comercios comenzarían a aplicarlo a partir de mañana mismo (por hoy). De todos modos, la gente ya no consume por kilogramo, sino que pide determinada cantidad de plata”, dijo Viale.

A su vez, el organismo recomienda a los clientes que compren únicamente en locales que tienen la habilitación para elaborar alimentos, para garantizar que la producción sea segura y no tenga problemas de higiene.

“La gente sabe que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible en cada medida que tomamos para no afectar su bolsillo. Pero hasta ahora estábamos con muy poca ganancia y se nos hace muy difícil. Seguramente los vecinos se pregunten por qué es diferente el porcentaje al de San Luis, pero tiene que ver con que somos dos cámaras distintas y no manejamos los mismos precios en la materia”, sostuvo. En la capital puntana, el incremento sería de un 15% y el kilo rondaría en los 160 pesos.