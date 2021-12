Jóvenes disfrutaron de una tarde de eSports en Terrazas del Portezuelo

Convocados por el Programa Juventudes del gobierno provincial, decenas de adolescentes se reunieron en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo para disfrutar de una tarde de videojuegos. Los eSport que disputaron fueron Mortal Kombat, FIFA, Call of Duty Warzone, Fortnite, League of Legends, Counter Strike y CS Go.

"Estamos trabajando en un proyecto con el objetivo de traer los eSports, los deportes electrónicos a la provincia de San Luis. Estos juegos a nivel mundial están tomando muchísima fuerza, no son el futuro, son el presente. La industria del eSport es gigante, es súper potente y se mueven muchísimos ámbitos, no solamente los jugadores, también tenemos los casters que son los relatores, las ligas, que son los que organizan, y los streamers", explicó el jefe del Subprograma Nuevas Tecnologías del Programa Juventudes, Fernando Bertín.

El evento comenzó a las cuatro de la tarde y cerca de media hora después había alrededor de 50 chicos. Algunos jugaban y otros eran espectadores.

"Vinimos a divertirnos un poco con los chicos, a disfrutar de los videojuegos entre amigos y conocer gente. Todo el tiempo nos juntamos a jugar para no perder la comunicación que tenemos en el equipo y para prepararnos para un torneo presencial, que es lo que estamos buscando acá en San Luis, que no sea por internet, sino cara a cara con el rival, para que sea más divertido", expresó uno de los integrantes del equipo que fue el último campeón de CS Go de la provincia, Agustín Bazán.

También contó que su equipo está conformado por cinco jugadores que entrenan entre 3 y 10 horas por día y ya fueron campeones cuatro veces de diferentes versiones de Counter Strike.

Los eSport no son solo terreno de los varones, algunas chicas también se animaron a participar. "Siempre me gustó jugar, desde chiquita, y ahora hacía un montón que no jugaba y como hicieron este evento aproveché. Me gustan el Counter y varios juegos para celular", contó una de las participantes, Karen Funes.

Bertín expresó que desde 2019 el Gobierno apuesta al crecimiento del deporte electrónico. "Hoy en día los eSport son una profesión como la del deportista de fútbol, de vóley o de natación. Queremos traerlo para que la juventud de San Luis lo vea como un trabajo y quizás en pocos años tener profesionales y deportistas electrónicos en el mundo que hayan salido de la provincia", explicó el funcionario.

Según indicó, los eventos presenciales brindan mayor adrenalina y los chicos pueden compartir sus conocimientos y experiencias con otros adolescentes que no hayan participado de competencias.