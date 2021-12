Indignación y enojo por un campeonato de fútbol en San Juan

Desde el viernes hasta el domingo estaba previsto la realización de un campeonato de fútbol infantil en San Juan, una actividad que estaba organizada, supuestamente, por uno de los máximos clubes del país: River Plate, con el objetivo de captar nuevos talentos.

Con esta idea, los padres de distintos clubes de la provincia y de jurisdicciones vecinas se prepararon durante semanas para conseguir los fondos suficientes para que sus pequeños jugadores de las categorías 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 –o sea chicos de 8 a 13 años- pudieran tener una chance de llegar a probar suerte en las inferiores del “Millonario”.

Desde un principio, en los distintos clubes puntanos se presentó Diego San Esteban (captador de talentos de River Plate para Cuyo), quien ofreció la propuesta del “Mundialito Juega y Sueña” que se realizaría en San Juan desde el 3 al 5 de diciembre.

Con este objetivo, los padres trabajaron para juntar el dinero que implicaba pagar los principales gastos de los chicos, como el transporte, el alojamiento y la comida.

La situación fue distinta para cada club, en algunos casos tuvieron que pagar la totalidad del viaje que rondó los 12 mil pesos.

Entre los clubes puntanos que viajaron a San Juan se encontraban GEPU, Aseba, El Lince, Búfalo, Juventud, Eva Perón y San Martín.

Hasta aquí todo bien. La desilusión de los chicos comenzó el mismo viernes 3 de diciembre cuando arribaron a San Juan, momento en que los padres -que acompañaban a las delegaciones- se dieron cuenta de la falta total de organización. Algo que se replicó no solo con los pequeños de San Luis, sino también con las demás delegaciones de las otras provincias que apostaban para presentar sus talentos en este torneo infantil.

En total participaron 130 equipos de Córdoba, Mendoza, La Pampa, La Rioja y los locales, que se encontraron con un panorama desalentador. Hubo demoras en las acreditaciones, lo que implicó que los pequeños esperaran varias horas al rayo del sol para inscribirse. Recién al mediodía pudieron dirigirse al hotel para comer, cuando se encontraron con la novedad –en algunos casos- que el almuerzo no estaba incluido, sino que se había contratado el servicio de viandas, que estaba fría.

Con este panorama, los pequeños comenzaron a transitar la primera jornada del torneo, con la ilusión que solo ellos pueden tener a su corta edad, pensando que algún día podrán jugar en Primera. Pero los padres que los acompañaban sabían que las cosas no estaban bien, que algo no funcionaba.

El primer baldazo de agua fría lo sufrieron cuando llegaron a uno de los predios donde se iba a jugar el “mundialito”.

El presidente del club puntano Eva Perón, Lucas Morales, en diálogo con El Diario, comentó: “Nos encontramos con que las canchas no estaban marcadas, no había redes, en algunos casos no había árbitros, ni planilleros. Además en ninguno de los predios había ambulancias y médicos que pudieran asistir a los chicos. Con este panorama comenzamos a jugar el viernes y el sábado”.

Ante esto, varios padres de San Luis se pusieron en contacto con el organizador del torneo, Diego San Esteban, para pedirle explicaciones de lo que pasaba y según el relato de uno de los tutores, quien pidió el anonimato, el captador de River se presentó en el lugar después de que se insistiera con su presencia.

Al pedirle explicaciones porque no había ambulancias, San Esteban le echó la culpa a los municipios de Caucete y Santa Lucía -lugares elegidos para el “mundialito”- de los cuales no habría recibido apoyo para el evento.

Los partidos se siguieron jugando el sábado de una u otra manera. Los padres, profesores y algunos dirigentes deportivos trataban de contener a los pequeños para que no se desanimaran ante tantas vicisitudes que estaban viviendo, dado que a pesar de su corta edad, se daban cuenta de los problemas que veían en cada uno de los predios donde jugaban, sin contar el tema de la comida, ya que muchos papás tuvieron que sacar plata de sus bolsillos para poder alimentarlos porque la comida prometida no era la más adecuada.

El último día del campeonato fue la gota que rebalsó el vaso, en especial para los equipos que llegaron a las últimas instancias del mismo. Cuando a los 8 de la mañana llegaron al predio designado para jugar y se encontraron con que estaba totalmente cerrado, que no había personal de la organización y que el propio referente de River Plate no estaba y no contestaba las llamadas realizadas por los padres, profesores y dirigentes, quienes solicitaban con suma urgencia una explicación.

Al no encontrar respuesta, los representantes de varios clubes provinciales, entre ellos de San Luis, radicaron una denuncia por estafa contra San Esteban, dado que esta grave situación fue vivida por los 130 equipos que llegaron a San Juan con la esperanza de tener un lugar para probarse en el equipo de Núñez.

