Bolmaro, el argentino más joven en debutar como titular en la NBA

El alero cordobés Leandro Bolmaro se transformó este lunes en el basquetbolista argentino más joven en debutar como titular en un equipo de la NBA, al iniciar el partido que su equipo, Minnesota Timberwolves, perdió como local ante Atlanta Hawks por 121 a 110.

Bolmaro fue presentado entre los cinco jugadores titulares de su equipo por los altavoces del Target Center, de Minneápolis, como "the argentine in the Wolves nine" (el argentino con la nueve de los Wolves), concretándose así su primera titularidad en la liga de básquetbol más importante del mundo, a sus 21 años y 86 días.

De esta manera, el oriundo de la ciudad cordobesa de Las Varillas, la misma de otra gloria del básquetbol argentino de la Generación Dorada como Fabricio Oberto, despojó de ese récord al santafesino Carlos Delfino, que lo poseía desde marzo de 2005 cuando fue titular en Detroit Pistons con 22 años y 205 días, convirtiendo 4 puntos en una derrota ante Cleveland Cavaliers, recordó la página oficial de la NBA.

Este 6 de diciembre que marcará más historia para el básquetbol argentino terminó con un sabor agridulce para el ex Barcelona, de España, ya que más allá de la derrota de su equipo, tuvo que salir lesionado del rectángulo de juego por un golpe en la rodilla derecha tras un choque con un jugador rival, Clint Capela, cuando había jugado un total de 18 minutos.

En ese lapso, Bolmaro convirtió dos puntos, tomó tres rebotes, dos ofensivos y uno defensivo, y también registró un robo.

Después de enviarlo hace menos de un mes a la G-League (la filial de Minnesota, el Lowa Wolves), para que se fogueara, el técnico Chris Finch volvió a considerar rápidamente al cordobés para la liga mayor y prueba de ello fue que el pasado viernes jugó más de la mitad del partido que su equipo perdió como visitante ante Brooklyn Nets por 110 a 105, permaneciendo 24 minutos y 53 segundos en cancha sobre un total de 48.

En un año de logros continuos para Bolmaro, que disputó los Juegos Olímpicos con el seleccionado argentino en Tokio, fue subcampeón de la Euroliga con Barcelona al perder la final con Anadolu Efes, de Turquía, y debutó en la NBA con apenas 21 años cumplidos el 11 de septiembre, ser titular por primera vez y tener la posibilidad de repetir este miércoles, lesión mediante, cuando Minnesota reciba a Utah Jazz, será el broche de oro.

