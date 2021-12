Empleados judiciales harán este jueves un paro de dos horas

De acuerdo a lo confirmado por el titular del Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), José Durán, los trabajadores del sector realizarán una jornada de protesta este jueves, desde las 12 del mediodía. El paro regirá hasta el horario de inicio de las actividades del viernes. La comisión directiva elevó una nota a los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde comunicaron y fundamentaron la medida de fuerza.

Entre otras cuestiones, plantearon el incumplimiento del Acuerdo 433/11, por el horario de trabajo que se había modificado; porque no se han cubierto las vacantes por jubilación en algunas dependencias; por las condiciones edilicias y por la posibilidad de llegar al último escalafón administrativo sin ser abogado.

“El paro se vincula de modo directo y específico con la constante y progresiva pérdida de derechos desde la conformación de este Superior Tribunal de Justicia, la que se ha visto acelerada con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia y reformas a algunos códigos procesales”, dice el escrito dirigido al Superior Tribunal de Justicia.

El presidente del STJ, Jorge Levingston, manifestó que en el organismo no están de acuerdo con el reclamo. Subrayó que, si bien entienden la protesta, advierten que los ejes no se ajustan ni a la factibilidad ni a la realidad jurídica. Aseguró que garantizarán el servicio de Justicia.

“No pueden primar las situaciones personales sobre la prestación del servicio. En relación a la carrera judicial, dicen que hay un incumplimiento al Acuerdo 433/11. Ese acuerdo es del 27 de junio de 2011, mientras que la Ley Orgánica de Administración de Justicia fue modificada en septiembre de este año, es decir, pierden virtualidad los acuerdos dictados en el orden anterior a la ley. Debemos tener en cuenta que se han reestructurado las competencias funcionales de las dependencias administrativas y judiciales. ¿Cómo vamos a llamar a concurso cuando no sabemos cuáles son los cargos que quedarán vacantes?”, dijo.

En cuanto al horario de trabajo, afirmó que hubo una modificación que responde a la obligación del STJ de fijarlo y determinarlo; remarcó que esta potestad está contemplada por la Constitución y la Ley Orgánica.

Además, destacó que el sindicato planteó un recurso de consideración, que fue denegado, y que el gremio judicializó el cuestionamiento en una demanda contencioso administrativa, en la que el STJ no tiene injerencia, porque al ser cuestionados los ministros, será otro tribunal el que lo resuelva. “Hubo modificaciones en el horario, pero no hay un solo reclamo individual que no haya sido atendido”, remarcó el titular de la Corte provincial.

Sobre el reclamo por las estructuras del personal, advirtió que el Acuerdo Nº 450 del año 2020 dejó de funcionar por la modificación de la nueva Ley Orgánica.

El sindicato había cuestionado la imposibilidad de acceder al cargo de prosecretario, el último escalafón administrativo de la Justicia, sin ser abogado, condición fijada por la nueva Ley Orgánica. Levingston indicó que hay varios prosecretarios en la actualidad que no tienen el título, pero no significa que hayan perdido su condición. “La ley establece un plazo de cinco años en los que no se podrá exigir el título, para que quien aspire a ser prosecretario pueda estudiar y recibirse”, dijo.

Por último, aseguró que el STJ llama en forma permanente a licitaciones para arreglar los edificios y para hacer el mantenimiento de las instalaciones.

