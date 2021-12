Asumieron cuatro nuevos funcionarios en el gabinete provincial

Luego de que Silvia Sosa Araujo y Nicolás Anzulovich asumieran sus bancas como diputados provinciales, y que Damián Gómez fuera electo intendente de Potrero de los Funes, el Ministerio de Salud, Dosep y el Programa San Luis Solidario quedaron acéfalos. Este jueves, la incógnita de sus reemplazantes se develó y el gobernador Alberto Rodríguez Saá les tomó juramento a los nuevos funcionarios en Terrazas del Portezuelo: la doctora Rosa Dávila es la nueva ministra de Salud; Ramiro González Belzunce estará al frente de la obra social del Estado provincial y Juana María Alzaga será la nueva jefa del Programa San Luis Solidario. También se conoció la salida de Andrés Dermechkoff como ministro de Educación, que fue reemplazado por María Eugenia Cantaloube.

Antes de las 17, en un Salón de la Puntanidad colmado, el primer mandatario provincial les tomó juramento a Alzaga, González Belzunce, Dávila y finalmente a una Cantaloube visiblemente emocionada.

Foto ANSL

Hasta esta semana, Dávila, una figura clave en la lucha que la provincia llevó adelante contra la pandemia de coronavirus, se desempeñaba como coordinadora del Ministerio de Salud. También fue directora del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, estuvo a cargo del Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Merlo y dirigió la Maternidad Provincial “Teresita Baigorria”.

Antes de Dosep, Anzulovich fue director del Ente Control de Rutas y Cantaloube se desempeñaba como jefa del Programa Asuntos Municipales. También fue responsable del Programa Industria y Agroindustria y del Programa Desarrollo Humano y Protección Social.

“La presencia de ustedes es el calor de esta reunión”, les dijo el Gobernador a los presentes. “Hay algo que me emociona mucho, que es la despedida de Andy Dermechkoff. No leí las de otros ministros, si las hubo, o no escuché. Pero el mensaje de Andy fue de un gran compañerismo, un amor de equipo”. “Es realmente hermoso. Andy se queda con nosotros porque viene a otra función y lo vamos a tener como parte del gabinete”.

“Estoy orgulloso de todo este equipo; todos ustedes son fantásticos”, les dijo a los flamantes miembros del gabinete.

FQ.