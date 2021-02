Valentina Barroso llevó su magia a Independiente de Avellaneda

Valentina Barroso hizo realidad su sueño. La delantera villamercedina de 24 años (ayer fue su cumpleaños) se sumó el pasado martes a la pretemporada del equipo de Primera División de fútbol femenino de Independiente, con la fuerte misión de mostrar en el día a día sus cualidades, conseguir un lugar en el plantel que conduce Pablo Goglino y debutar en el próximo campeonato con la camiseta del "Rojo".

"El primer día fue increíble. Cuando me dieron la ropa de entrenamiento y después al vérmela puesta casi me muero. Sentí sensaciones muy fuertes que nunca antes había sentido", comenzó diciendo Valentina.

Si bien la exjugadora de Colegiales había sido fichada por el conjunto de Avellaneda el pasado año, el arribo a "Las Diablas" se dio en los primeros días de febrero para comenzar a trabajar en el predio de Villa Domínico la temporada que se avecina. "Desde agosto sabía que era jugadora del club. En teoría iba a venir para el campeonato pasado, pero con la pandemia no se sabía cuándo empezaba. Después no hubo transporte público y las chicas entrenaban dos veces por semana y no me convenía. Tampoco había definido la pensión", comentó.

Luego de una semana en el "Rojo", la villamercedina sabe que la prioridad es tratar de ensamblar en el grupo. Seducir a un técnico nuevo (reemplaza a Diego Ríos, quien sigue formando parte de la institución) que busca poner al equipo lo más arriba posible. Si bien en el torneo anterior Independiente avanzó a los playoffs siendo segundo en la zona (detrás de San Lorenzo), quedó rápidamente fuera de camino al cruzarse con River Plate, quien cayó posteriormente en la final frente al eterno rival: Boca Juniors.

"Las Diablas". El objetivo para la campaña que se avecina es ocupar un lugar entre los cuatro mejores. Foto: gentileza.

"El objetivo del club para este año es superar la campaña del torneo anterior y quedar entre los cuatro mejores. Independiente es un equipo grande y tranquilamente puede llegar a esa meta", aseveró Valentina. Y agregó: "Yo ya hice el primer paso, que era venir a Independiente y entrenar con la Primera. Ahora voy a luchar por otros objetivos que tengo: entrar entre las chicas que firmen contrato profesional y jugar en la Selección, el sueño de toda jugadora".

Consultada sobre el diálogo que mantiene con el entrenador, la delantera manifestó: "Es bueno, me dijo que estaba bien físicamente y que notó que había estado entrenando. Me preguntó si era una '9' de área o si me retrasaba para buscar el juego; le respondí que soy más de bajar a buscar la pelota. Siempre me gustó tocar y habilitar a mis compañeras, y me dijeron que si encuentro el espacio le pegue".

En cuanto a la rutina y la intensidad vivida en esta primera semana, la nueva jugadora del "Rey de Copas" manifestó: "Hay mucha diferencia con lo que estaba acostumbrada. Acá se trabaja mucho lo físico. Además de movernos con la pelota, hicimos pasadas, circuitos y ejercicios en el gimnasio. La idea es estar bien para el inicio del torneo. Por el momento, hay dos días que no vamos a entrenar; el club puso una traffic para las que viven muy lejos y cubre tres días a la semana. Esos días que no nos juntamos, cada una entrena en su casa, por lo que nos pidieron mucho compromiso para cumplir".

Barroso será la tercera futbolista de San Luis en jugar en uno de los considerados "grandes" de la Argentina. En River, con un nivel muy alto, se viene desempeñando la también villamercedina Martina del Trecco (ex Aviador Origone); mientras en Racing, el rival histórico del "Rojo", juega la puntana Paloma Fagiano (GEPU).

Además, la Primera A del femenino contará con la presencia de otras dos sanluiseñas. Se trata de Daiana Alaniz y Marianela Suárez, quienes ascendieron este año con Comunicaciones al vencer en la final a Sarmiento de Junín.

Valentina dio un paso importante. Comenzó un nuevo camino y ahora buscará crecer, marcar goles y llegar a la Selección Mayor.