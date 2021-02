El precio del pescado viene con una suba de más del 40%

En estos días los puntanos se encontraron con una suba de más del 40% en el precio del pescado en relación a igual período del año anterior, que es la alternativa más elegida durante la Cuaresma, tiempo litúrgico cristiano destinado a la preparación espiritual de cara a la Pascua, en el que se practica el ayuno y se reduce el consumo de carnes rojas. En los comercios del centro de la ciudad de San Luis advierten que habrá otro incremento antes de Semana Santa.

“Desgraciadamente vendrá una nueva actualización. Este rubro no es competitivo, nadie nos obliga a vender en el interior, entonces la gran mayoría exporta. Esto ocurre por el precio del dólar, es más conveniente exportar. Pero no se puede sacar todo afuera y debería haber una normativa de abastecimiento nacional. A esto se suma el precio del combustible. Para traer la mercadería desde Mar del Plata tenemos que pensar en el flete, con lo cual en el precio final del pescado está el plus de la nafta”, sostuvo Guillermo Martínez, dueño de una pescadería ubicada en la calle Chacabuco pasando Belgrano.

En su local, hasta el sábado los cortes más buscados por los puntanos, como el filete de merluza, el gatuzo y el pollo de mar, costaban por kilo $500 y $600. Días más, días menos, su valor escalará. Otros cortes como el salmón alcanzaban los $2 mil. La trucha rondaba los mil pesos.

“El mes pasado fue el último incremento, que se trató de una cifra mínima, pero si se compara con el 2020 la suba es de alrededor del 40%. Esta vez no viene tanta gente como en otros años. Antes el consumo aumentaba semana tras semana, ahora se ve más sobre la Semana Santa. Cada año bajan las ventas, es decir, antes se seguía más la tradición. Lo cierto es que 15 días previos a la Semana Santa seguramente habrá un nuevo incremento”, dijo Joel Tejeda, quien trabaja en una pescadería en calle Maipú, a metros de Bolívar.

En ese negocio, los cortes más buscados como la merluza y el gatuzo están en $499 y $510 el kilo. El salmón alcanza los $1.800. Otras opciones como la trucha solo son traídas por pedidos de restaurantes y su valor varía según la remesa.

Las alternativas más económicas para una familia tipo son los medallones. El kilo ronda entre los $380 y los $400, según el negocio. Se pueden conseguir opciones saborizadas con roquefort, tomate, espinaca y brócoli, entre otros. En un kilo entran alrededor de diez medallones. Aseguran que más allá de las subas, el pescado en general es más barato y más sano que el consumo de carne.

“Han cambiado los modos de venta. Ahora con la Cuaresma se mueve, pero muy focalizado. Es decir, se vende más cuando la gente cobra su salario. Sobre los días de fin de mes queda todo quieto. Es más, los clientes vienen y te dicen ‘dame dos filetes’ o ‘dame $200’, que es lo que pueden comprar en el momento”, expresó Martínez.

A nivel nacional el incremento fue más abrupto, ya que alcanzó el 100% en comparación al 2020. De hecho se ubicó entre los alimentos que más subieron en enero de 2021, junto al limón y la naranja. Según el Indec, el filete de merluza fresco, por ejemplo, tuvo una actualización del 14,1% el mes pasado.

Además, el consumo ha disminuido en los últimos años. Estiman que durante 2020 cayó el 8,3%. El descenso se debería a las restricciones sobre la circulación de personas en Semana Santa y al cierre de restaurantes, situación que también se da en otros sectores de la economía.

En otras provincias los pescados de río como el surubí se consiguen a $700 el kilo de filete. El dorado ronda los $680, mientras que la merluza llega a $480. Los medallones y las milanesas pueden oscilar entre $450 y $550.