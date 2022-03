Semana Santa: prevén otra suba en el precio del pescado

No le hace falta a la inflación ir a Jesús María o a Nueva Galia para demostrar que es un potro indomable. Pasa el tiempo y nadie puede domarla y día a día hace temblar el bolsillo de los argentinos. Y ni hablar de los puntanos. Los aumentos de precios coparon todo y el pescado, un alimento que forma parte de la canasta básica, experimentó una suba de precios hace dos semanas. Pero ahora, con la celebración de la Semana Santa muy cerca, los comerciantes del rubro prevén otro incremento. Esta vez superior al 10 por ciento. Así lo indicaron en un relevamiento que realizó ayer El Diario de la República.

En esta ocasión, la suba no está vinculada al aumento en los costos de los combustibles, sino porque las distintas variantes de pescados y mariscos serán los productos más requeridos para la mesa de los católicos, pues llega una de las fechas más sentidas para esa grey. Los comerciantes puntanos aclararon que el porcentual de suba podría oscilar entre un 10 y un 30%, según lo dispongan los distribuidores que llegan desde Mar del Plata.

"Para nosotros el aumento recaerá en la primera semana de abril y para la gente se aplicará unos días después. Personalmente intentaré absorber ese incremento y no trasladarlo a la clientela porque busco no perder más ventas. Voy a tratar de dejar los precios así como están. Los consumidores ya no pueden ajustarse más", señaló Javier Olguín, propietario de la pescadería Costamar, ubicada en avenida Juan Gilberto Funes (ex Roca) casi Colón.

"La gente compra poco y quienes antes pedían un kilo de filet de merluza o de milanesas de pescado ahora compran 4 milanesas y listo. Además, ahora sale solo lo básico, lo más barato. Antes podían comprar mariscos o compraban algún pescado para preparar alguna comida especial. Eso, lamentablemente, ya no ocurre", agregó el comerciante.

En ese comercio, el kilo de filet de merluza está en $960, el pollo de mar $990, al igual que el lomo de atún.

Algo similar viven en la pescadería El Vasco, sobre calle Maipú, a pocos pasos de Bolívar. La disminución de las ventas se sintió tras la suba de hace dos semanas y esperan que en vísperas de Semana Santa surja el ya tradicional incremento previo a esa fecha. "Ya estamos esperando ese aumento porque pasa todos los años. Casi todas las semanas sube uno u otro producto. El panorama está difícil porque la gente lleva menos que antes. En lo que va del año ya subió un 30% y el aumento que viene no será menor al 10%", señaló Joel, uno de los vendedores.

"El cliente cada vez lleva menos. Antes pedían un kilo o medio kilo. Ahora, algunas piezas y nada más. Hasta donde les alcanza la plata", comentó el joven.

La opción municipal

Hace dos semanas, la Municipalidad de San Luis incorporó la venta ambulante de pescado para todos los vecinos de la capital. Ayer, la camioneta estuvo en Plazoleta de los Halcones junto a otros emprendedores. Mucha gente llegó hasta allí para comprar merluza, rabas y milanesas o hamburguesas de pescado.

Los precios son más bajos que en las pescaderías tradicionales y la gente se acerca en pos de ahorrar un poco de dinero: el filet de merluza sale $756 el kilo, el sábalo $380, el pollo de mar $780 y el filet de gatuzo a $900.

"Las ventas siguen equilibradas y la gente busca los precios bajos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Este viernes estaremos en plaza Pringles", contó Fátima una de las vendedoras.