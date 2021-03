Hasta el viernes, el Mercado Municipal tendrá ofertas en la plaza Pringles

Para que ningún puntano se quede sin la posibilidad de comer pescado en Semana Santa, el Mercado Municipal estará hasta el viernes instalado en la plaza Pringles, de 10 a 16. Los clientes que se acerquen podrán acceder a una diversidad de productos como merluza, corvina y mariscos a precios súper accesibles.

El gerente del emprendimiento municipal, Martín Zabala, comentó que los ciudadanos, además de conseguir los alimentos en el microcentro, también lo podrán hacer en el local del barrio Eva Perón. Además, precisó que en el primer día superaron ampliamente las expectativas, debido a que antes de abrir la persiana ya había gente esperando para comprar.

Entre las ofertas disponibles están, por ejemplo, el kilo de merluza a 450 pesos, corvina parrillera a $350 el kilo, tubo de calamar a $950, cazuela de mariscos por $999, medallones de merluza por unidad a 50 pesos, cornalitos a $450, langostinos pelados a $1.200 el kilo, aleta de calamar por $399,90, entre otros. Aquellos que quieran preparar pescado rebozado podrán conseguir un maple de huevos a 240 pesos. El funcionario precisó que, para más adelante, tienen ganas de sumar una góndola con condimentos de productores locales.

Con dos bolsas en las manos, Mirta Álvarez manifestó que compró lo necesario para preparar un buen almuerzo para su familia. “Vienen mis nietos de Córdoba y quiero hacer pescado al horno. Es uno de los platos preferidos de ellos. Me enteré por mi nuera que estaban en la plaza y no lo dudé. Estoy contenta porque conseguí productos de buena calidad y a buen precio. Veremos qué sale”, manifestó la clienta.

A la hora de pagar, los puntanos tendrán la opción de hacerlo con tarjeta de crédito o débito. Zabala expresó que también son mayoristas, por lo que si un comerciante quiere vender sus productos en su negocio, podrá adquirirlos en el Mercado Municipal a un precio más económico. Las cajas de pescado traen 21 kilos.

“Los que estén interesados, que nos hablen, el valor es mucho más bajo y queremos sumar más gente. Es una buena opción para ofrecer en los mercados o almacenes. Lo único que necesitamos es corroborar que son comerciantes reales”, dijo.

Proponen un cambio de hábito

“Queremos que estos alimentos no solo los consuman en Semana Santa, sino que los puntanos los incorporen todo el año. Es saludable y los consiguen a un valor accesible. Acá ganamos todos”, precisó el funcionario, y manifestó que tienen pensado recorrer los barrios de la ciudad capital, pero que eso dependerá de las condiciones epidemiológicas que mantenga la provincia.

Uno de los últimos en la fila era Lucas Olguín, quien le guardaba el lugar a su mamá. “Apenas se enteró de que estaban acá no lo dudó ni un segundo. Justo aprovechó para ir a pagar una boleta y yo me quedé acá. De igual modo, por las dudas me dejó una lista con el pedido”, precisó el joven con una sonrisa, y resaltó que su madre le había encargado comprar hamburguesas de merluza, patitas y una corvina parrillera. “Vamos a comer lindo el fin de semana. Todavía nos queda comprar los huevos de Pascuas, que son todo un presupuesto”, expresó.