Núñez pasó la página y tiene un nuevo objetivo: el ascenso

Si bien el domingo el cierre del grupo no fue de la mano de un resultado positivo (cayó 3-1 ante Defensores de Potrero en La Punta), Alianza Futbolística consiguió de igual manera el primero de los objetivos que se había impuesto durante la pretemporada: acceder a la segunda instancia del Torneo Regional Federal Amateur de AFA. Ahora, con un chip nuevo pero con las mismas ganas, determinación y garra que lo llevaron a dar este paso importante, el "Tigre" está cien por ciento enfocado en el partido del próximo domingo frente a San Martín de Mendoza, un gigante del fútbol del interior que se armó para ser firme candidato.

"Apenas terminamos el partido contra Potrero dimos vuelta la página. Se logró la clasificación y ahora buscamos el ascenso", señaló David Núñez, entrenador de Alianza.

Con diez puntos y una mejor diferencia de goles a favor que Defensores de Potrero (ambos terminaron igualados en la tabla), Alianza se adueñó de la pareja Zona 1 que presentó la Región Cuyo y deberá dar el siguiente paso en condición de visitante, en una serie que será a partido único. "Me hubiera gustado jugar con partidos de ida y vuelta, porque de local somos fuertes. Pero bueno, cuando entramos sabíamos cuáles eran las reglas del juego, no se cambian de un día para el otro y hay que aceptar lo que se viene", comentó el DT, quien subrayó que fuera de casa no les ha ido tan bien. "Es una cuestión que tenemos que trabajar. Hay que mentalizarse en jugar de otra manera, más concentrados".

Con cuatro días de trabajo por delante, Núñez tiene en claro que debe corregir errores para encarar el fin de semana, luego de lo que fue una mala actuación ante el conjunto serrano que casi lo deja fuera de carrera. "Nos jugaron en contra los nervios. Sufrimos muchos desacoples en defensa y no hubo un buen funcionamiento en el mediocampo. Cuando estábamos jugando bien, nos convertían", dijo Núñez. Y agregó: "A pesar de la derrota, el balance que hago de la zona es positivo. De local ganamos los partidos que debíamos ganar, empatamos uno de visitante y después perdimos uno contra Villa de la Quebrada sin merecerlo. Significó una alegría haber pasado, pero una clasificación no te da el ascenso".

Difícil, pero no imposible

Frente a Alianza, en una de las semifinales de la Zona Cuyo, estará el "Chacarero" mendocino, uno de los candidatos en la categoría con experiencia de sobra y un plantel altamente competitivo. El equipo liderado por Lucio Ramos llega a esta instancia como líder del Grupo 2, invicto con cinco triunfos y un empate, y trece goles en las seis presentaciones, lo que lo hace un rival duro y peligroso a la hora de enfrentar. En su último compromiso, San Martín —gigante que ha participado en los antiguos torneos nacionales, los ex Argentinos A y en la Primera B Nacional— goleó de local a Unión Social y Deportiva Bowen, por 5 a 0.

"San Martín tiene un equipo profesional, con buenos jugadores. En estos días voy a analizar algunos videos y ver cómo se le puede llegar. Gracias al ambiente del deporte también hay gente a quien le consulto y me pasa información, eso suma. Y ellos están igual, solo conocían su zona. Acá nosotros conocíamos a Defensores, a Villa de la Quebrada y a Newbery. Pero ahora, cuando te toca un equipo de afuera, no sabés. No los has visto y no te vieron, aparecen otros matices y tenés que jugar de otra manera", cerró el entrenador del "Tricolor", quien adelantó que el sábado por la mañana partirán hacia Mendoza y permanecerán a la espera del duelo que se realizará el domingo, en el estadio "Libertador San Martín" con horario a confirmar.

Alianza ya dio un paso importante y es el único representante de San Luis en carrera. Está ante una chance única y buscará hacer historia. Sabe que el camino no es fácil, pero entiende que tiene lo necesario para alcanzar el gran objetivo por el que tanto luchó y se sacrificó: el ascenso al Federal A.