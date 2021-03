Las pintadas y el vandalismo llegaron a la sede de ADU en San Luis

El frente del gremio. Para Diego Costa es "una campaña de sectores que no toleran la divergencia de ideas e intentan imponer por esas vías sus pareceres". Foto: ADU.

“Zurdos traidores”, “marxistas de mierda”, “adoctrinadores”: las tres frases pintadas con aerosol azul sobre la pared blanca de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) comunican pensamientos ocultos entre las sombras. Sin caras visibles.

Este martes, la sede central del gremio ADU en San Luis amaneció con vandalismo. Ya habían sufrido actos similares la Casa Azul y la placa conmemorativa a Azul Montoro en plaza Pringles, durante la semana pasada.

“Hoy (martes) a la mañana nos desayunamos con que estaban las pintadas. Una compañera fue temprano porque iniciamos con la canasta escolar. Toda la comisión quedó consternada. No sabemos de dónde proviene, pero lo relacionamos con toda una campaña que empezó el año pasado desde el inicio de la pandemia”, dijo Diego Costa, el secretario general de ADU.

Costa hizo referencia a los sectores que “se plantaron contra la cuarentena, hicieron campaña contra la vacuna (y otros temas de la agenda pública) y ahora han salido a hacer pintadas en el centro de la ciudad”.

Sobre los supuestos autores de las pintadas en la sede ubicada en Las Heras 852 y otros espacios de la capital puntana, el secretario general apuntó a grupos que no aceptan una sociedad diversa. “Lo veo como una campaña de sectores que no toleran la divergencia de ideas e intentan imponer por esas vías sus pareceres. En muchos casos van en contra de lo que el devenir de la realidad demuestra. Y terminan haciendo estas cosas que son totalmente repudiables”, expresó.

Comunicado oficial

Ahora le tocó a nuestra asociación. Esta vez, la sede central de ADU ha sido vandalizada. A los grafitis con cruces esvásticas firmado por la “brigada mata progres”, le siguieron las actuales pintadas: “zurdos traidores” y “marxistas de mierda”.

Hoy se cumple exactamente un año del inicio de la suspensión de clases presenciales, que dio comienzo al tratamiento en paritarias locales de las medidas conquistadas en relación a las condiciones de trabajo, medidas que marcaron el camino para muchas asociaciones docentes del país. Hoy justamente nos encuentran trabajando para lograr el retorno a las aulas en condiciones que no impliquen mayor riesgo para ningún integrante de la comunidad educativa. Nos enorgullece la inmensa campaña de ayuda social que hoy seguimos sosteniendo junto a quienes más sufrieron la crisis en las barriadas populares. Nos llena de satisfacción haber podido profundizar la democracia interna con la constitución del Cuerpo de Delegadas y Delegados más grande en la historia gremial, con 96 representantes que hasta el día de hoy siguen trabajando por el protagonismo de las bases. Y para no extendernos en una lista infinita de acciones y conquistas, por sobre todas las cosas, reivindicamos el carácter profundamente pluralista y autónomo de nuestra asociación.

Expresamos también nuestra preocupación frente a esta escalada de violencia de sectores que no parecen capaces de aceptar las pautas básicas de la convivencia social, y no encuentran otro camino que el agravio a las personas o el daño al patrimonio, cuando el devenir de la realidad no resulta en el sentido de sus ideas. En el mismo sentido, reclamamos al Estado la investigación, el esclarecimiento y castigo a los responsables de los ataques.

Comisión Directiva ADU

AC