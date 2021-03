Unas cien personas disfrutaron de un encuentro inclusivo

Franco, quien asiste a la Fundación Par 21, disfrutó la carrera; se lo notaba entusiasmado y emocionado. Se levantó temprano y preparó sus cosas para estar puntual en Terrazas del Portezuelo, donde realizaron una correcaminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Tiene 15 años y su espíritu competitivo es lo que lo caracteriza: "Estoy muy contento y quiero ganar la carrera. Me levanté a las cuatro para venir acá, me estoy preparando desde que me enteré de la carrera", dijo. Estaba acompañado por su mamá y sus compañeros de la fundación.

Mariana Olmos, encargada de Par 21, contó que el objetivo de ellos es acompañar a las familias de los chicos con síndrome de down y discapacidad intelectual para que lleven una vida mejor: "Nuestra fundación se dedica a estimular a los chicos. Además, acompañamos a las familias desde el nacimiento hasta la adultez, ayudando en la independencia y la autonomía de los niños para que logren una buena calidad de vida", dijo.

Ayer, los participantes dieron un aspecto multicolor a los alrededores de Terrazas del Portezuelo por el lema de la campaña que se organiza hace años por el Día Mundial del Síndrome de Down. La capital reunió a alrededor de cien participantes de Villa Mercedes, La Toma, Potrero de los Funes, Quines y de otras localidades de San Luis: "Se organizó con el Programa Deportes y la Escuela de Equinoterapia Terrazas del Portezuelo, en conmemoración a las personas con síndrome de down. La idea es poder visibilizar y concientizar sobre el derecho de estas personas y que seamos más inclusivos con ellas", explicó la jefa del Área de Deporte Adaptado del Programa Deportes y una de las organizadoras, Mariana Luberriaga.

La jornada comenzó a las diez con la largada de los 400 metros. La alegría, el entusiasmo y las ganas de competir se reflejaban en la cara de los competidores. Luego continuó la segunda actividad, que fue un poco más exigente: corrieron 3 kilómetros, tenían que llegar a la rotonda del hospital nuevo y volver hasta el arco que marca el punto de llegada y partida, en la entrada de Terrazas del Portezuelo.

El gusto por correr y jugar al fútbol

Luciano Rosales llegó en segundo lugar, con un tiempo perfecto. Es hipoacúsico y un deportista que entrena por su cuenta. Cuando llegó a la meta reflejó su alegría y se sorprendió de su desempeño en la carrera. Su hermana, Cinthia, fue quien lo incentivó a participar. Contó que es una persona que hace mucho deporte, se levanta todas las mañanas a correr y juega al fútbol: "Se la pasa corriendo y juega al fútbol. Soy compañera de una de las organizadoras. Cuando ella empezó a compartir lo de la carrera inclusiva aproveché a incluir a los chicos que asisten a la fundación Hacer Bien, donde trabajo, y a mi hermano. Él está feliz, hoy lo acompañamos mi mamá y yo", contó.

La espera para la premiación y el cierre de la actividad se vivió a puro baile, canto y aplausos. Muchos de los y las participantes se coparon y se pusieron a bailar con la musicalización que amenizaba la jornada; no faltaron el folclore, la bachata ni el reggaetón.

Jesús Guzmán y Martín Díaz del Valle, quienes tienen síndrome de down, viajaron desde Villa Mercedes para competir simbólicamente. Ambos dedicaron la recorrida y agradecieron la preparación que tuvieron para la competencia: "Llegamos muy bien, fue lindo porque nos venimos preparando hace mucho. Nuestro profe nos bancó y nos preparó con todo. Esta carrera se la dedicamos a él y a nuestras mamás", dijeron con mucha emoción.

El profesor Cristian Luco, de la fundación APAD de Villa Mercedes, a la que asisten Jesús y Martín, expresó su conformidad con el evento porque es el primero al que asisten por la crisis sanitaria: "Trajimos a nueve atletas. Esto nos viene muy bien a todos porque nos gusta participar. El año pasado no pudimos hacer nada por la pandemia y esta es nuestra primera participación, por eso lo estamos disfrutando mucho. Vinimos con el esfuerzo de un grupo de padres que pusieron sus vehículos para traernos y disfrutamos de este evento", finalizó.

Era obligatorio el uso de tapabocas y el animador repetía constantemente que se debía respetar el distanciamiento físico.

Los chicos y las chicas tenían que ir acompañados y acompañadas por una sola persona, para evitar la aglomeración. "Ellos nos enseñan día a día a superar los límites. El mensaje que nos tiene que quedar es que ‘sí se puede'", detalló la coordinadora de Equinoterapia, Ornella Mascia.