Caso Ochoa: "Las hipótesis son diversas, no descartamos ninguna"

No hay una sola línea investigativa respecto al homicidio del productor rural Alejandro Jesús Ochoa, sino varias. Los pesquisas siguen múltiples hipótesis dado que el o los homicidas habrían planeado de manera tan minuciosa el crimen que intentaron dejar la menor cantidad de rastros posibles. En comunicación con El Diario, el fiscal de la causa, Carlos Leloutre, dio detalles de las averiguaciones.

—¿Cuál es la hipótesis que mayor fuerza ha cobrado hasta el momento?

—Las hipótesis son diversas y no descartamos ninguna. A esta altura no puedo decir cuál es la que más fuerza tiene porque está todo en investigación y día a día estamos conociendo determinadas cosas que hacen que todas puedan ir cambiando.

—¿El hecho podría estar relacionado con algún problema vinculado a una relación sentimental, una situación de abuso, drogas o deuda de dinero?

—Como dije en la respuesta anterior, hay una diversidad de hipótesis y no descartamos ninguna. Tengo en cuenta casualmente todo lo que usted manifiesta. Puede ser alguna de esas (líneas) pero realmente a esta altura de los acontecimientos todavía no estoy en condiciones de confirmar si es por amor o una cuestión sexual, si es por abuso o si es por dinero. Estamos tratando de abarcar todo lo posible.

—¿Estas cuestiones entran en el abanico de posibilidades que se investigan?

—Exacto. Yo hablo con la Policía y siempre les he dicho que tengamos en cuenta todas estas cuestiones y están en ese camino.

—El testigo Chávez –NdP: uno de los amigos que estuvo con Ochoa la tarde del sábado 27 de marzo, cuando fue secuestrado– dijo que teme por su vida y habló de una organización. ¿Sabe a qué organización se refiere?

—No lo sé. Seguramente cuando tenga el expediente, una vez que impacte en la Fiscalía, tendré muy presente esa circunstancia y es materia de investigación también. Esto también vendría a ser parte de las hipótesis, porque no solamente puede ser por las cuestiones antes mencionadas, sino que también puede ser que tenga algo que ver con alguna organización, como él lo manifiesta.

—¿Es decir, que haya formado parte o que haya visto algo de alguna organización?

—Exacto. Todo lo que esté relacionado, tanto que haya visto, que haya sido parte, que le haya contado o que haya tenido conocimiento, porque aunque no haya visto o participado puede haber sabido. Todas son cuestiones en las que tenemos que ahondar un poco más.

—¿Han podido identificar los vehículos de los que hablaron los testigos?

—No hay certeza, porque lo que sucedió es que en un primer momento se habló de determinadas características de los vehículos y después se fueron agregando otros. Tampoco quiero explayarme en el tema porque desde un primer momento no coinciden las declaraciones de las personas que dicen haberlos visto. Primero eran dos autos con sus características y después salió un tercero. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, porque son autos que los tiene cualquier persona. No hay precisión.

—¿Hay otro testigo, además de Ferreyra y Chávez?

—Habría un tercer testigo. Lo que sucede es que no sé si esa persona puede ser del entorno (de Ochoa), entonces estamos investigando y tratando de ver también qué nos puede aportar. En el audio —NdP: uno que ha llegado a oídos del fiscal— él puede decir ‘yo soy tal persona’, pero tenemos que ver si realmente es esa persona, eso se indaga. No sé tampoco qué peso puede tener ese audio para la instrucción. Yo querría tener otra información acerca del audio y de la persona y a partir de ahí investigar si realmente tiene incidencia en el caso.

—En cuanto a la mutilación que sufrió la víctima ¿cree que este tipo de lesión tendría algún significado o mensaje?

—Yo entiendo que puede ser, pero lo que no sé es para qué lado va. Puede que sea un mensaje o no, no estoy en condiciones de decirlo. Pero a mi entender supongo que sí. Por las características muy especiales creo que tiene que haber un mensaje.

—¿Este tipo de lesiones suelen estar relacionadas con venganza por relaciones sentimentales o abusos?

—Muchas veces este tipo de lesión tienen que ver con abuso, con lo sexual, y resulta que luego termina siendo por dinero. A esta altura no podemos todavía afirmar nada porque es muy reciente, muy prematuro y hace falta ahondar más en la investigación para tener algo más claro.

—¿Surgió algún dato relevante del análisis de los celulares de Ochoa y de Ferreyra?

—La Policía secuestró esos teléfonos y el resultado de esas pericias creo que no ha llegado todavía al Juzgado. Si bien sé que los secuestros se hicieron y las pericias también, yo no conozco ningún resultado, porque el expediente todavía no ha llegado a la Fiscalía.

—Los testigos refieren que Ochoa fue secuestrado por dos hombres. ¿Por las heridas que sufrió presumen que participaron más personas en el homicidio?

—Sí, se podría presumir. Puede que hayan sido dos o más, pero no sé cómo habrá sido la acción concreta de cada uno ni cuántos fueron en total.

—¿De la autopsia surge que el lugar del hallazgo es donde lo mataron?

—Frente a la obra en construcción donde apareció el cuerpo hay un quincho. En ese lugar encontraron manchas hemáticas y personal de Criminalística hizo sus tareas. Lo que no tengo en este momento es el resultado de esa pericia, porque no sé si ya se ha terminado de hacer esa prueba. En el quincho fueron halladas esas manchas hemáticas, que no estoy diciendo que sean de esta persona (Ochoa). Se cortan y después aparece el cuerpo a muy poca distancia de ahí. Puede que haya relación o no, por eso hay que esperar el resultado de esas pericias para saber si son manchas de sangre y a quién corresponden.

—¿Han podido identificar y entrevistar a los propietarios, tanto del quincho como de esa obra en construcción?

—En su momento se solicitó eso y otras pruebas relacionadas, pero todavía no conozco los nombres, pero sé que se investiga también.

—¿Usted tiene sospechas de alguna persona en particular?

—Sí, puedo llegar a tener, pero no quiero explayarme porque puedo perjudicar la investigación y esto es tan prematuro que podría caer en un error y obviamente no es lo que quiero.