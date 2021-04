Ivanna Ochoa, la hermana de Alejandro, habló del caso: "Hasta ahora estamos en la nada"

El domingo se cumple un mes del hallazgo del cuerpo de Alejandro Jesús Ochoa, el productor rural que desapareció el pasado 27 de marzo de su casa ubicada en la calle La Pituca del loteo Suelos Puntanos, en Cortaderas. Ayer, en comunicación con El Diario, su hermana Ivanna Ochoa aseguró que aún no han tenido novedades de la causa. “Hasta ahora estamos en la nada”, expresó la mujer.

“Ayer —por el martes, cuando se cumplió un mes de la desaparición de su hermano— yo hablé con el abogado (Iván Coria, quien representa a la familia de la víctima) y él me dijo que en la Justicia todavía no había salido nada del expediente. Ahora el jueves o viernes él se va a reunir con nosotros para ver si hay novedades o si nos dice algo al respecto la Justicia”, indicó Ivanna Ochoa.

A su vez agregó que, si bien la jueza de Concarán Patricia Besso, quien está a cargo de la causa, les solicitó que mantuvieran reserva y calma, indicó que “hay mucho silencio”.

“Nosotros nos quedamos aquí respetando lo que se había pedido, es por eso que no hicimos más marchas ni nada de eso. Pero ahora, dependiendo de lo que nos digan esta semana o si no tenemos ninguna novedad, vamos a organizar una marcha para el sábado porque ya ha pasado mucho tiempo y no sabemos nada”, adelantó.

Ivanna fue quien el día que desapareció su hermano hizo la denuncia en la Comisaría de Cortaderas. Allí expuso que un amigo de la víctima le avisó que dos hombres encapuchados y armados golpearon, redujeron y se llevaron a Alejandro en dos vehículos. El testigo había estado desde el día anterior en la casa del productor rural junto a su hijo y a otro amigo. El hombre relató que cerca de las 15:30 fue hacia el pueblo a hacer unas compras y que cuando regresó, cerca de las 19:30, vio a los dos sospechosos en una casa abandonada lindera a la de Ochoa.

Relató que al verlos corrió a avisarle a Ochoa sobre la presencia de esos hombres y que cuando corrieron hacia donde estos estaban, Ochoa fue reducido y se lo llevaron; refirió que él logró escapar de los sujetos al esconderse entre las malezas.

El productor rural fue hallado asesinado el 2 de abril en una obra en construcción ubicada en el paraje El Adobe, a la altura del kilómetro 17 de la ruta 1, en Cortaderas.

La autopsia reveló que murió de forma violenta, y que hubo mucha saña. Tenía una mordaza de tela ceñida a la boca anudada por detrás y otra en el cuello, sus genitales habían sido mutilados y tenía diversas heridas punzocortantes en el cuerpo. Su tráquea y los vasos del cuello fueron seccionados por completo. Murió por asfixia, fruto de un shock hipovolémico (hemorragia).