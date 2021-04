Premiarán a quien denuncie mal manejo del fuego y el agua

Los proyectos de ley presentados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá en la Asamblea Legislativa, el 1º de abril, buscan que la comunidad pueda denunciar el mal uso de los recursos naturales, para contribuir a su protección. A su vez, proponen un reconocimiento económico a los denunciantes. Cinco propuestas están atravesadas por una perspectiva medioambiental que convoca a la responsabilidad y el control social.

Los proyectos de ley de modificación del Código de Aguas y del Plan Provincial de Prevención, Presupresión y Lucha Contra Incendios proponen que los vecinos que denuncien mal manejo del agua, contaminación, falta de picadas cortafuegos o inicio de un incendio reciban el 10% de las multas que les cobren a los responsables del daño.

"Tanto la Ley de Fuego como la modificación del Código de Aguas son normas muy avanzadas en términos de protección ambiental", expresó el jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Alejandro Cordido.

El funcionario del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto explicó: "De esta manera, todos sabemos que no solo estamos obligados a denunciar, sino que también tenemos el derecho a participar de esa multa, porque lo que nos moviliza, en definitiva, es la preocupación por la protección ambiental, que el agua no sea contaminada, que sea protegida correctamente y que no sea utilizada de una forma ilegal. Lo mismo con la cuestión del fuego, que no se transforme en una herramienta de especulación inmobiliaria o productiva y que los desarrollos inmobiliarios se hagan ajustados a las normas. De esta forma, no se impide el progreso de la sociedad, pero sí se exige que sea ajustado a las normas de protección ambiental".

Cordido mencionó que los proyectos contemplan la creación de un registro para que el denunciante sepa si es el primero en manifestar cierta situación irregular. "Cualquier persona que toma conocimiento de un incendio, por ejemplo, debe denunciar ante cualquiera de los tres poderes del Estado; eso es lo que marca la ley. El funcionario público debe instruir a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Parques de la Provincia, y esta debe garantizar un mecanismo para que la persona sepa si es la primera que hace la denuncia y es quien va a tener derecho a participar en el 10% de la multa", explicó.

El funcionario indicó que según la Ley de Lucha contra Incendios de la Provincia, las multas pueden llegar al monto equivalente a 700.000 litros de nafta.

"La compensación económica a quien denuncia no estaba contemplada antes y hay muchos factores que nos llevan a este tipo de norma. Hay un antecedente que solo lo tenemos en nuestra provincia sobre el control social. Se trata de una norma, que también promulgó el gobernador Alberto Rodríguez Saá: la ley de distancia para la aplicación de glifosato y otros agroquímicos. Ahí también hay una regla que hace partícipes a quienes denuncian de un porcentaje de la multa. Es muy progresista en términos ambientales", explicó Cordido.

La reforma del Plan de Lucha Contra Incendios también incluye la incorporación de un nuevo inciso al artículo 7 de la Ley General de Expropiaciones. Esto se debe a que los responsables que no realicen la remediación ambiental podrán sufrir la expropiación del inmueble para que las autoridades logren restablecer el ambiente.

Estos dos proyectos irán de la mano con la adhesión a la "Ley Yolanda", la nueva propuesta de Ordenamiento Territorial y el proyecto de ley de herramientas de mitigación del cambio climático.