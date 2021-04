"Mi padre estaría orgulloso del Hospital Central de San Luis"

Ramón Carrillo hijo destacó la importancia del homenaje que realizó San Luis a su padre al ponerle su nombre al Hospital Central. “Él hubiera estado orgulloso de semejante obra. Le hubiera gustado verlo terminado, incluso poderlo concretar él. Dejó su vida por la salud de la sociedad”, dijo Ramón Carrillo, el geólogo de 70 años, hijo del primer ministro de Salud de la República Argentina.

Además de su agradecimiento por el homenaje, Ramón hijo destacó los avances de San Luis en materia de infraestructura. “Me gustaría poder hablar con el Gobernador para manifestarle mi agradecimiento por el homenaje a mi padre y por cómo atendieron a mi hijo en la provincia —Ramón Carrillo (nieto) estuvo presente en la inauguración de la obra— y felicitarlo por cómo está San Luis”, dijo.

Carrillo hijo tiene vínculo con San Luis desde la década de 1980. Por su actividad profesional de geólogo —fue investigador del Conicet— llegó varias veces a la provincia para estudiar sus suelos y minerales. “En la década del '80 he ido, fácil, diez o doce veces y he conocido la provincia por adentro. Es impresionante lo que ha crecido en infraestructura”, destacó el tercer hijo del primer sanitarista argentino.

Al reflexionar sobre la situación sanitaria actual, Ramón deseó que “se siga avanzando contra la pandemia”. “Cuando la situación esté mejor, iré a San Luis. Desde 1992 que no visito la provincia y quiero ir a agradecerle al Gobernador”, dijo.

Su padre, antes de dedicarse a la salud pública, fue uno de uno de los tres neurocirujanos más importantes del mundo en la década del '40. Dejó su actividad privada, que podría haberlo hecho rico, para dedicarse a los pobres. “Dejó todo su prestigio cuando tuvo la oportunidad de crear la salud pública en Argentina. La vocación por la salud de las personas lo impulsó a despojarse de todo”, manifestó su hijo en conversación con El Diario.

Todo un legado

Durante la gestión de Ramón Carrillo como ministro de Salud lanzaron planes masivos de educación sanitaria y campañas intensivas de vacunación, con lo que en pocos años se logró la erradicación del paludismo, de las epidemias de tifus y brucelosis, se logró combatir casi por completo la sífilis y disminuir la incidencia de la enfermedad de Chagas. Además, el índice de mortalidad por tuberculosis se redujo en un 75%, y la mortalidad infantil descendió a la mitad. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país y más de medio centenar de institutos de especialización.

Carrillo impulsó la creación de Emesta, la primera fábrica nacional de medicamentos, ideada para el abastecimiento de remedios a bajo precio. También apoyó a laboratorios nacionales a través de incentivos económicos, procurando que la población tuviera acceso a los remedios.

Los recuerdos que Ramón tiene de su padre “son pocos y tristes” y de los últimos años de vida del médico, homenajeada por la Provincia por su legado sanitario. “Son pocos los recuerdos que tengo de él. En sus últimos años en Belem do Pará (Brasil), en un momento estábamos en una cama y me dijo: 'Ahora tenemos que estar más juntos que nunca'”, recordó el geólogo.

El médico Carrillo vivió sus últimos años en Brasil, bajo la persecución de la Revolución Libertadora y quebrado económicamente. “Mi madre me contó, porque yo tenía cinco años cuando él falleció. Tuve dos hermanos mayores, los dos eran adoptados. Ellos no estaban con nosotros cuando estuvimos en Belem do Pará. Mi padre no los podía mantener. Estaban con mis tíos en Buenos Aires”, recordó Carrillo hijo.

Su madre murió en 2014. “Mi padre le llevaba 18 años. Ella siempre me contaba cosas de él y siempre pensábamos que era increíble que una persona que vivió solo 50 años haya hecho todo lo que hizo”, expresó. Y continuó: “Siempre recordábamos la 'Oda de los servidores humildes' que la hizo a los 17 años y ya reclamaba que se hiciera algo para la protección de las personas cuando llegan a la vejez. Era un humanista de primera”.