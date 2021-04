Advierten que si la gente no se cuida, saturará el sistema sanitario

Ayer (jueves), ante una nueva jornada con más de 600 casos de coronavirus en la provincia, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, proclamó que "si la población no asume la responsabilidad individual de extremar los cuidados, no va a bajar la curva de contagios y el sistema de salud se va a saturar". Advirtió que si no merma el índice de circulación del virus, va a llegar un momento en que no va a haber camas para internación y "van a quedar personas sin ser asistidas".

Zanglá entiende que la expansión de la segunda ola de COVID-19 en la población puntana no tiene otra explicación que el relajamiento de las medidas de cuidado. "Hay que dejar un poco el egoísmo de lado. Si me contagio no voy a tener cama para internarme. Hay que bajar la curva de contagios a como dé lugar, si no, vamos a tener gente que no va a recibir asistencia", reiteró.

Lo que los particulares tienen que hacer no es difícil: "Son tres medidas básicas: mantener el distanciamiento, usar correctamente el tapabocas y, la tercera es hasta irrisorio pedirla, lavarse las manos". El cubrebocas debe llevarse bien colocado, haciendo oclusión de boca y nariz, pero en la calle es visible que "un gran porcentaje de gente no usa el tapabocas, otros lo llevan sin cubrirse la nariz y otros lo llevan en la pera".

Para la funcionaria, "es de público conocimiento la clandestinidad que existe" en cuanto a reuniones sociales en las que no se respetan las medidas preventivas. "Los protocolos están no para sancionar, sino para que todos los cumplamos. Cuando se cumplan, vamos a tener pocos casos y el sistema sanitario va a trabajar holgado y va a poder asistir a todos", dijo.

Este viernes cierra la semana 16 para la evaluación epidemiológica. "Haremos un balance de cuánto creció la curva y definiremos si llegamos al 30 de abril con estas restricciones, si debemos endurecer o no", dijo Zanglá.

De todos modos, aclaró, "por más que el Gobierno tome medidas restrictivas, si no son cumplidas no vamos a salir de esta situación. Los protocolos fueron elaborados por cada uno de los rubros, los adecuamos mínimamente, los consensuamos", las condiciones ya están estipuladas, pero "si se producen 600 casos por día significa que no las estamos cumpliendo", afirmó.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alberto Rodríguez Saá manifestó su deseo de no restringir más actividades. Zanglá reiteró ayer que esa es la aspiración del Comité: "Ayúdennos. Para nosotros no es lindo salir a anunciar restricciones, formamos parte de la vida diaria de todos, sabemos la situación económica que se vive, no queremos cerrar comercios ni nada por el estilo, pero, por otro lado, tenemos un escenario sanitario crítico, con pacientes que se están muriendo".

Una de las estrategias del Comité de Crisis es mantener los hisopados masivos. "El objetivo es diagnosticar al asintomático para cortar la cadena de contagios". Si el diagnóstico es positivo, el infectado se tiene que aislar y sus contactos estrechos también. "Si la gente no hace eso, la cadena de contagios va a continuar y va a generar esto, que tengamos 600 casos por día; vamos a colapsar el sistema si seguimos así", afirmó.