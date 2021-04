Senadores destacan que la modificación de Ganancias incrementará el consumo

Senadores de distintas provincias remarcaron que la modificación en el Impuesto a las Ganancias, convertida en ley este jueves por la Cámara Alta, impactará de forma positiva en un incremento del consumo. Esta ley lleva el mínimo no imponible de 74.810 pesos de salario de bolsillo para un soltero, y 98.963 pesos para un casado con dos hijos, a 150 mil pesos mensuales brutos. En el caso de los jubilados, comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos y ya no de los seis, al tiempo que contempla nuevas exenciones.



"Más de 1.2 millones de personas van a tener una mayor disponibilidad de ingresos y los volcarán al consumo", remarcó el senador Maurice Closs por la provincia de Misiones. Agregó que la medida beneficia a "un grupo de trabajadores en blanco que puede recuperar salario" y manifestó estar de acuerdo en que “desde el Gobierno se generen políticas para todos los sectores".



El senador Carlos Caserio, representante de Córdoba, enfatizó: "queda ahora un remanente de 733.000 trabajadores que pagan el impuesto, un porcentaje bajo, y lo hace el Gobierno con una situación heredada tremenda, porque a pesar del compromiso del ex presidente (Mauricio Macri), en su gestión se duplicó quienes pagaban este impuesto". Agregó que para quienes antes no pagaban este impuesto “el Gobierno está tomando otro tipo de medidas".



Caserio indicó que en Córdoba, por la modificación de Ganancias, la baja de alcanzados por el impuesto será del 64 por ciento, mientras que en Misiones la medida beneficia a 3.600 personas.



"Argentina tiene realidades diferentes y justamente el NEA y el NOA son regiones con salarios no tan altos como en otras zonas", expresó Closs.

El Gobierno que estima que el nuevo esquema beneficiará a cerca de 1.500.000 trabajadores y alrededor de 400 mil jubilados que actualmente tributan.

Para los contribuyentes

Además de la ley que reforma el Impuesto a las Ganancias, se aprobó el cambio en el régimen de monotributo. La reforma propiciada por la AFIP busca armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y el Régimen General, tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.



Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25 por ciento, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021.



Los que superaron ese monto se tendrán que pasar al Régimen General y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA.



De acuerdo con el texto, podrán deducir además en el primer año el 50 por ciento del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30 por ciento en el segundo y el 10 por ciento en el tercer año.

Télam/NA/RO