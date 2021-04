Arregla notebooks gratis para que chicos de bajos recursos estudien

Luciano Páez trabajaba en un comercio de servicio técnico de artefactos electrónicos, pero hace aproximadamente cuatro años cerró sus puertas. Fue ahí cuando el hombre comenzó a desempeñar las tareas en su domicilio. Hace una semana tuvo la idea de ayudar a aquellos chicos que no cuentan con un sustento económico para poner en condiciones sus notebooks o netbooks y repararlas sin costo de mano de obra para que puedan estudiar.

"Como la mayoría de los alumnos van pocos días a la semana a la escuela y el resto de las actividades las deben hacer virtualmente, quise 'darles una mano' para que no se atrasen", contó el hombre.

Los trabajos que están relacionados al software de cada dispositivo, como la instalación de paquetes Office, de classroom, limpieza de virus o cambio de Windows, entre otros, los realiza de manera gratuita. Pero si tiene que cambiar alguna pieza, lo que pertenecería al hardware, que son los componentes eléctricos, cables, gabinetes o cajas, y cualquier otro objeto físico, debe comprarlo el propietario, pero no cobra por repararla.

"Hice una publicación en las redes sociales para que la gente sepa que puede contar conmigo. Lo único que pido es que me traigan una constancia de que el chico asiste a un establecimiento educativo, así sea un papel escrito a mano con la firma de un docente y el sello de la escuela. Esto es para asegurarme que el dispositivo va a ser utilizado para estudiar. Quiero evitar que una vez que tienen la computadora en marcha después la vendan o la usen para otra cosa", explicó Páez.

Desde que hizo el posteo en Facebook hace una semana, ya reparó seis notebooks. "La mayoría son cosas sencillas que las puedo hacer en un rato. Y ya tengo varios encargues más. Trato de recibir una por día así puedo cumplir con mis clientes ya que esta es mi fuente laboral", afirmó el técnico.

Él reside en el barrio Santa Rita de Casia y comentó que si los pedidos son de zonas cercanas a su casa va a buscarlas caminado ya que su auto está en reparación. "Si es más lejos, como por ejemplo en La Ribera, les pido que me la traigan", dijo.

También remarcó que por hacer ese trabajo en cualquier comercio de servicio técnico cobran entre mil y mil quinientos pesos. "Sé que hay familias que no tienen ese dinero para arreglar una computadora, por eso lo hago. No sé si es la gran cosa, pero espero que ayude", puntualizó.

Puso a disposición su número de teléfono: 2657209586. "Me mandan un WhatsApp y coordinamos, algunos directamente me dicen cuál es la falla y me envían fotos", aseguró.