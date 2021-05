Asalto en el oeste de la ciudad: un preventista fue abordado en una carnicería

Un preventista fue sorprendido por dos delincuentes en una carnicería ubicada en el barrio 1º de Mayo, al oeste de la ciudad de San Luis. Los asaltantes lo amenazaron y le arrebataron una mochila con la recaudación del día, que tendría cerca de 400 mil pesos, según trascendió. Uno de los malvivientes gatilló varias veces contra el hombre, pero al no salir el disparo se dieron a la fuga.

El episodio no concluyó allí. En medio de un arrebato, la víctima encaró una persecución detrás del hombre que llevaba el motín y que aún conservaba el revólver. En su trayecto pidió auxilio a la Policía motorizada que patrullaba por la zona, que logró detener al ladrón en el patio de una vivienda ubicada en la manzana 60 del barrio de La República.

De acuerdo al relato del damnificado para FM La Bomba, antes de poder dar aviso a los efectivos logró alcanzar al delincuente y golpearlo al tiempo que este le efectuaba nuevos disparos que “afortunadamente no percutieron”.

Captura. Transmisión en vivo de FM La Bomba.

Al verse acorralado, el delincuente descartó la mochila y el arma que fue encontrada a pocos metros de donde se concretó la aprehensión. La Policía constató que el arma contenía una bala en el tambor.

“Es la primera vez que me toca vivir una cosa así. Siempre tengo cuidado, pero nunca me esperé una asalto a la siesta, tuve suerte de que no me matara”, declaró José a los medios minutos después del asalto. “No hagan lo que hice, fue una locura”, añadió.

En el hecho intervino el personal del DRIM y de la Comisaría 4ª, que tiene jurisdicción en la zona y está a cargo de las actuaciones.

LE