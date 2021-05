Un equipo de la UNSL colocará paneles solares en el Chaco

La comunidad de La Medialuna, un paraje chaqueño, tendrá luz e internet gracias al proyecto que llevará adelante un grupo de investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). La misión del equipo es instalar paneles solares y una heladera que también funciona a través de la luz del sol, en el predio en el que construyen un centro de actividades sanitarias y escolares.

Los ingenieros y alumnos forman parte del Laboratorio de Control Automático (LCA) que en otras oportunidades aplicaron sistemas para electrificar zonas a las que no llega el servicio. Una de las últimas cruzadas fue en El Guanaco del Morro donde optaron por la energía eólica para brindar electricidad a los vecinos.

Guillermo Catuogno, docente y quien encabeza el LCA, comentó que en este caso utilizarán los paneles porque el sol es uno de los recursos más importantes en esa zona. "La idea es instalar dos paneles independientes para la red y hacer otra instalación para que funcione la heladera solar para que puedan guardar medicamentos o alimentos. Los chicos del laboratorio hicieron los tableros para los paneles", destacó.

El proyecto fue elegido el año pasado en una convocatoria que lanzó el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y en la que se apuntaron junto con la ONG "Monte adentro", oriunda del Chaco. "Con la llegada del coronavirus, uno de los problemas que tuvo que afrontar la comunidad a la que vamos a asistir, es que los chicos no tenían nada para poder participar de las clases virtuales. Prácticamente dejaron de recibir educación porque la posibilidad de acceder a alguna clase era imposible. Así que la ONG, que ya viene trabajando en la construcción de estos centros que funcionan como lugar de estudio, salud y recreación, tuvo que agilizar la ejecución de estos espacios para poder contener a los niños", señaló.

Si bien obtuvieron el visto bueno del IEEE en diciembre de 2020 y un presupuesto de cinco millones de pesos, uno de los requisitos fue que tenían seis meses para llevarlo adelante, pero la segunda ola de casos detuvo el impulso de los voluntarios, no así las ganas de ayudar. El grupo tenía previsto salir hace unos días para El Impenetrable y no pudieron debido al contexto sanitario, igualmente esperan poder viajar las próximas semanas.

"Hay que cuidar a los chicos y tomar todas las medidas. Sí o sí tenemos que hacerlo durante este mes, pero vamos a pedir una prórroga del proyecto porque son cosas que nos afectan a todos en todo el mundo", expresó Catuogno.

Una vez allá, no solo participarán los mercedinos y los integrantes "Monte adentro", sino que además se sumarán estudiantes de la Escuela Técnica Nº 20 "Nuestra Señora de Luján", un centro educativo ubicado a unos kilómetros de La Medialuna.

Sergio Cruz, uno de los universitarios que forma parte del LCA, dijo que está muy emocionado por conocer la provincia. "Me gusta mucho poder ayudar y aportar algo a la gente. En mi caso lo vivo de forma particular porque durante mi niñez viví en el campo y tampoco contábamos con energía eléctrica. Me identifico mucho y eso me motiva a seguir estudiando. Todas las personas deberíamos tener la posibilidad de contar con este recurso".

Martín Lucero, otro de los estudiantes de la FICA, añadió: "Tenemos muchas expectativas, hacemos esto para dar una mano usando el conocimiento que hemos adquirido y a la vez es una forma de devolverle todo lo que la universidad nos dio", dijo.