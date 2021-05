La Conmebol suspendió el partido entre Independiente y River en Colombia

River Plate no viajará a Colombia a raíz de la tensión social en Armenia. Foto: Télam.

River Plate no viajará a Colombia a raíz de la tensión social en Armenia, sede del partido ante Independiente Santa Fe por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, y Conmebol lo suspendió porque no están dadas las garantías de seguridad.



Desde River confirmaron que desistieron del vuelo programado para este martes con destino a suelo colombiano para cumplir con el encuentro de Copa Libertadores, porque no habrá garantías de seguridad ante las fuertes protestas sociales.



A partir de ahora se abre un interrogante con respecto a la realización del partido en un calendario muy apretado con diferentes inconvenientes en un contexto de pandemia de coronavirus.



River tendrá compromiso por Copa de la Liga Profesional de Fútbol el próximo domingo ante Aldosivi de Mar del Plata, en la última fecha de la zona 1, y la semana entrante deberá viajar a Colombia, pero para jugar ante Junior de Barranquilla.



El club de Núñez aguardará instrucciones de Conmebol para definir cuándo y dónde se realizará el partido ante Independiente Santa Fe.

Télam/RO