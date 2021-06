El maíz le quitaría algo de superficie a la soja

La soja comienza a caer en la predilección del productor y el maíz se consolida con sus márgenes de rentabilidad económica más atrayentes y una estrategia productiva más consolidada frente a condiciones climáticas adversas, que son justamente las que la soja no pudo superar en esta campaña, según el sitio Todo Agro.

Por eso, la Bolsa de Cereales de Rosario cree que el cereal crecería alrededor del 8% como piso, sumando de arranque unas 140.000 hectáreas más que el año pasado. Se sembrarían 1,75 millones de hectáreas con maíz solo en la región núcleo según datos de la entidad bursátil, y las hectáreas que le termine por sacar a la soja podrían ser mayores aún, teniendo en cuenta sus mejores cualidades para enfrentar el déficit hídrico y los buenos precios internacionales proyectados.

La limitada disponibilidad de agua para la siembra de trigo, aunque habrá que ver qué sucede con las lluvias que se están desarrollando, también podría sumar más área al maíz.

Ya hay algunos indicios que acercaron los cooperadores técnicos: en el centro sur de Santa Fe, en Carlos Pellegrini, “se está vendiendo más semilla que el año pasado. Lo que limita a sumar más hectareaje es el temor a cambios en los derechos de exportación”, dicen los ingenieros. Allí, el aumento de área de maíz estará en el orden del 5 a 10%. En El Trébol, también en Santa Fe, los buenos márgenes del cereal entusiasman y va a subir el área de siembra, pero también señalan a las retenciones como un interrogante.

En Cañada de Gómez, el aumento de área será de un poco más del 30%, señalan los ingenieros. En el sur santafesino, Bigand y Firmat, estiman un incremento del 10%. Mientras que en Bombal se mantendría la superficie del año pasado. En el norte bonaerense también habría más maíz, al igual que en el este cordobés, donde comentan que muchos planteos de trigo dependen de lo que suceda con las lluvias: “Si no caen más de 15 a 20 milímetros en estos días, la balanza se inclinaría a favor del maíz”, especulan.

Hay una fiebre por los cereales y es muy positiva porque, aparte de la ventaja de hacer más sustentable a la producción agrícola, en el 2021 vino con excelentes números. El maíz temprano lidera la tabla con U$S 283 por hectárea, y el doble cultivo trigo/soja queda en segundo lugar, con U$S 223. En este ranking, la soja temprana queda en última posición, con un neto de U$S 100. Y el sorgo no se queda atrás como alternativa para ambientes con limitaciones: creció en área el año pasado y vuelve a tener un precio competitivo.

La rotación de "las tres patas"

En las próximas rotaciones, la soja de primera volvería ceder en área. El año pasado cayó en 200.000 hectáreas y ya se prevé que volvería a caer al menos en 100.000 más. Hay zonas en las que está retrocediendo porque aumenta la rotación de “las tres patas”, que es el planteo de hacer tres cultivos en dos años: trigo con soja de segunda y luego maíz. También se imponen las alternativas de maíz sobre maíz y hacerlo de segunda detrás del trigo. Por supuesto, la soja seguirá prevaleciendo en el hectareaje en una gran cantidad de campos, pero el cambio de paradigma ya está aquí: los cereales van por más.