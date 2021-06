Tres de tres: Schwartzman, Coria y Bagnis ganaron y avanzaron en Roland Garros

El porteño Diego Schwartzman, ubicado en el décimo puesto del ranking mundial, avanzó este martes a la segunda ronda de Roland Garros al derrotar al taiwanés Yen- Hsun Lu (680°), mientras que el rosarino Federico Coria (94°) y el santafesino Facundo Bagnis (104°) también siguen en carrera tras ganar sus respectivos partidos.

Los tres pasan a segunda fase junto a Federico Delbonis y Guido Pella, clasificados entre el domingo y el lunes.

Schwartzman se impuso con contundencia por 6-2, 6-2 y 6-3 sobre un débil rival para meterse en la próxima fase, donde se medirá con el inglés Aljaz Bedene (56°), que eliminó al francés Adrián Mannarino (36°) con parciales de 7-5, 3-6, 7-5 y 6-2.

Así, el "Peque" revirtió los tropiezos en Barcelona, Madrid, Roma y Lyon en el inicio del segundo Grand Slam del año que repartirá premios por un total de 17.171.000 de euros.

"Entro a la cancha y las cosas no me salen. Está complicado: no encuentro respuestas dentro de la pista. Estoy jugando mal y así es muy difícil ganar. Trataré de demostrar más en Roland Garros", había expresado el porteño en la previa del comienzo del torneo parisino.

Coria, por su parte, derrotó al español Feliciano López (62°) con un contundente 6-3, 7-6 (4) y 6-2 y su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini (9°), quien venció al japonés Taro Daniel (113°) por 6-0, 6-4, 4-6 y 6-4.

Bagnis, en tanto, sumó un sólido triunfo frente al local Benjamin Bonzi (116°) por 7-5, 6-3 y 6-4 y su próximo compromiso será con al alemán Jan-Lennard Struff (42°), quien viene de dar el batacazo contra el ruso Andrey Rublev (7°).

El español Rafael Nadal, número tres del mundo, debutó con una victoria sobre Alexei Popyrin (63°) por 6-3, 6-2 y 7-6 (3), en 2 horas y 23 minutos en la defensa del título en París.

En segunda ronda, deberá superar al francés Richard Gasquet (53°) para seguir en el camino hacia su decimocuarta conquista en Roland Garros.

NA / NTV.