La Plata: una mujer deberá pagar $700 mil, pero dice que no tiene ese dinero

La mujer debió dar explicaciones en la Justicia por una fiesta clandestina que organizó su hijo de 21 años a principios de marzo en su casa de La Plata, por lo cual recibió una multa de $700 mil. La señora aseguró que sufrió un embargo de sueldo para pagar la sanción económica y que posiblemente no termine nunca de pagarlo.

"No lo voy a terminar nunca de pagar, porque no cobro esa plata ni la tengo", dijo la mujer.

En declaraciones a la prensa este viernes, sostuvo que la determinación de la Justicia "duele porque quise hacer como un amparo para que me puedan ayudar para pagar, no me negué nunca a hacerlo. Pero ellos no te escuchan. Fui a todos lados".

Sobre la fiesta ilegal que organizó su hijo en su domicilio en la localidad de Los Hornos en La Plata, señaló que "fue por el cumpleaños de un amigo de él" y que "él me reconoció que estuvo mal y yo me hice cargo porque soy la dueña de la casa”.

De acuerdo con la información de ese momento, jóvenes que participaban del evento prohibido además atacaron a pedradas a los móviles de los agentes municipales que participaron del operativo para desarticular la fiesta clandestina.

En ese sentido, remarcó que tales hechos no ocurrieron en su casa, sino "en la calle, en la esquina”.

Con respecto al embargo, la vecina dijo que “me quieren sacar la mitad de mi sueldo. Son varias cuotas (de 124 mil pesos), no lo voy a terminar nunca de pagar porque no cobro esa plata ni la tengo”.

“Nunca me negué a pagar, solo pedí una extensión de cuotas”, enfatizó la mujer.

La mujer concurrió al Juzgado de Faltas de La Plata por una fiesta clandestina que organizó su hijo de 21 años en el domicilio de ambos en 49 bis entre 153 y 154, en la localidad de Los Hornos, en donde según fuentes oficiales asistieron no menos de 100 personas.

Por resolución del Juzgado de Faltas N°4, la organizadora y propietaria del inmueble deberá abonar una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles (Art. 45 de la Ordenanza N° 6147), por hacerlo durante el período de pandemia (Art. 45 bis) y por obstaculizar tarea de inspectores en uso de su poder de Policía (Art. 35).

El Día / NTV