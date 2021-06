La rompe en Almagro y sueña con jugar en Primera

Santiago Rodríguez, el zurdo rápido que hacía surcos en su Arizona natal, el pibe que salió de los Intercolegiales y llegó a deslumbrar en Estudiantes de San Luis, hoy es uno de los puntos más altos de Almagro, que sueña con ascender al fútbol grande.

Tiene seis goles con el “Tricolor”. No es un goleador, pero sí un jugador capaz de generar espacios y un gran asistidor. El DT Walter Perazzo lo pone de volante por izquierda; si bien es una posición que no desconoce, él se siente más a gusto de punta. Sueña con jugar en Primera División. Sabe que ese sueño no está lejos. Si sigue en este nivel, seguramente más temprano que tarde le llegará esa posibilidad. Se define como una persona sencilla y un laburante que quiere crecer día a día. El Santi, como lo conocen en su pueblo, se hizo un tiempito y habló con El Diario de la República.

—¿Qué balance hacés hasta el momento?

—Es positivo en lo personal, por la chance que tengo de estar en un club como Almagro y en una categoría muy linda como lo es la Primera Nacional. Es una linda oportunidad que me dio el fútbol y la quiero aprovechar al máximo. Es una buena vidriera para seguir creciendo en esta profesión que elegí.

—¿Está para más este Almagro?

—Tenemos un gran plantel, un equipo con grandes jugadores. Todo eso invita a la ilusión. Todos los días hacemos un enorme esfuerzo para crecer y para reducir el margen de error. Confiamos en nosotros mismos y sabemos que si hacemos las cosas bien, más fácil va a ser el camino.

—¿Te sentís cómodo de volante por izquierda, que es donde te pone Walter Perazzo?

—Es una posición que conozco, donde jugué. Si bien es cierto que me siento más cómodo de punta, uno siempre se amolda a lo que el entrenador pide y hoy me necesita de volante por izquierda. Hay que rendir de la mejor manera en el lugar de la cancha donde te ponga el DT, no solo por el bien del equipo, sino también para crecer en lo personal.

—¿Qué diferencias encontrás entre la Primera Nacional y el Federal A de AFA?

—El Federal es más duro y más físico. Por ahí no se dan partidos como uno quiere, la pelota no pasa mucho por abajo, sino que está mucho tiempo en el aire, y es más sacrificio y esfuerzo que juego. Mientras que el Nacional está más profesionalizado, hay jugadores de muy buen pie: Entonces al haber tanta cantidad de buenos jugadores el fútbol es más fluido y más rápido. Aunque en algunos partidos tiene esa cuotita de Federal A, ya que nadie te regala nada.

—¿Este paso por Almagro te puede servir para dar otro salto de calidad en tu carrera?

—Es una linda oportunidad que se me presentó. Uno cuando es futbolista quiere jugar en las grandes ligas. Hoy por hoy tengo que aprovechar donde estoy, hacer las cosas bien, para que el día de mañana cuando llegue algo esté preparado.

—¿Qué opinás de que el fútbol siga a pesar de la pandemia?

—No estoy de acuerdo con que el fútbol siga. Hay que tomar medidas en muchas situaciones. Yo soy un privilegiado en hacer lo que me gusta, pero hay mucha gente que no la está pasando bien. Es una situación muy complicada para todos.

—¿Con quién te entendés mejor?

—Con Brahian Cuello. Fuimos compañeros muchos años en Estudiantes y hoy estamos en Almagro, así que nos conocemos mucho y jugamos de memoria.

—¿Un referente?

—Carlos Tevez. Es un jugador que siempre la luchó. Donde le tocó siempre dio lo mejor, por eso ganó todo lo que ganó.

—¿Seguís a Estudiantes?

—Sí, lo sigo bastante. Siempre hablo con algunos de los chicos que fueron compañeros míos. Es un club que me dio todo, así que siempre voy a estar agradecido de mi paso por esa gran institución.

Santiago Rodríguez está a gusto en Almagro, pero sueña con dar otro salto de calidad. Está agazapado esperando esa chance, pero por el momento le regala su fútbol y su magia a la gente de José Ingenieros.