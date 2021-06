Perú le ganó a Ecuador y sumó su primer triunfo en las Eliminatorias

Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, superó este martes al Ecuador de Gustavo Alfaro por 2 a 1 en la altura de Quito, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022.



Los goles de Christian Cueva (17' ST) y Luis Advíncula (43' ST) le dieron aire a un equipo peruano que ahora suma cuatro unidades -primer triunfo- pero sigue último en la clasificación.



Ecuador, que tuvo esperanza con el gol agónico de Gonzalo Plata (46' ST) pero no le alcanzó, sigue en zona de clasificación con nueve unidades.



Perú se plantó con un sistema ofensivo y le generó mucho daño por la zona central del campo a Ecuador, sobre todo cada vez que intervino Christian Cueva en el traslado de la pelota y en el armado del juego.



De hecho, el visitante tuvo tres chances claras para pasar adelante en el resultado, pero la falta de puntería de André Carrillo y Gianluca Lapadula se lo impidió.



Ecuador tardó en reaccionar. Recién pasados los 25 minutos comenzó a adueñarse de la iniciativa y explotó mejor la velocidad de sus extremos en zona media. Eso se reflejó en el dominio del balón -terminó con 62 por ciento de la posesión-, aunque no lo hizo en el caudal de situaciones ofensivas, para tranquilidad del histórico arquero Pedro Gallese.



El desencanto por lo mostrado en el primer tiempo se vio con los tres cambios que hizo Gustavo Alfaro en el descanso, que le cambió la cara y arrinconó al visitante sobre su propia área.



Un penal anulado por el sistema VAR, que llamó al árbitro uruguayo Esteban Ostojich al observar que la mano de Luis Abram no ampliaba su volumen en el espacio, le dio esperanza a los dirigidos por Ricardo Gareca, que aguantaron bien el vendaval.



La entrada de Gonzalo Plata -autor del descuento-, asociándose a la perfección con el argentino nacionalizado Damián Díaz (ex Rosario Central y Boca), le trajo varios dolores de cabeza a una defensa peruana frágil y agotada por la altura, pero se chocó siempre con Gallese.



Perú apostó fuertemente a salir de contra y la fórmula le trajo grandes réditos: dos ataques con Ecuador descompensado y dos goles por una perfecta ejecución liderada por Lapadula y terminada por Cueva y Advíncula, respectivamente.



Ahora, ambas selecciones compartirán la Zona A de la Copa América. En el caso de Ecuador arrancará el domingo frente a Colombia, en tanto que Perú tendrá jornada libre y recién saltará a la competición el jueves 17 contra Brasil, el organizador.







Síntesis del partido:



Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Perlaza, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Pervis Estupiñán; José Carabali, Jhegson Méndez y Moisés Caicedo; Ángel Mena, Jordy Caicedo y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram y Marcos Johan López; Renato Tapia y Yoshimar Yotún; Christian Cueva y Sergio Peña; André Carrillo y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.







Goles en el segundo tiempo: 17' Cueva (P), 43' Advíncula (P) y 45' +1 Plata (E).



Amonestados: Caicedo y Domínguez (E). Advíncula y Lapadula (P).



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).



Estadio: "Rodrigo Paz Delgado" (Quito, Ecuador).

Télam