Boca solicitó formalmente a Vizzotti el corredor sanitario

Boca Juniors presentó formalmente, este viernes a la mañana, el pedido de corredor sanitario ante el contexto de pandemia de coronavirus, para poder jugar con el equipo titular ante Banfield. El partido está programado para este sábado a las 20:15 por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Previamente, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había señalado en declaraciones a radio La Red que el club de La Ribera no había realizado todavía ningún pedido y que la cartera de Salud estará atenta al tema, al tiempo que consideró que si Boca realizaba hoy (viernes) la presentación hay tiempo para estudiarlo y aprobarlo. El "Xeneize" está aislado desde que volvió de Brasil, luego del partido y posteriores incidentes con Atlético Mineiro.

Vizzotti, quien recibió el escrito de Boca pasadas las 10:30, había expresado que después que Boca presentara el pedido formal "se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de Salud".

"Desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente a lo que había pasado con River Plate, cuando había 15 personas positivas", analizó la funcionaria.

"Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo", añadió.

Allegados a la dirigencia boquense dijeron a Télam que "lo que el club espera es la autorización del corredor sanitario por parte de las autoridades sanitarias", al tiempo que estiman que "juegan los titulares o de lo contrario Boca no juega y pedirá la postergación".

Télam