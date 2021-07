Vuelven a usarse los barbijos en los parques de Disney

Los parques de Disney en Estados Unidos dieron marcha atrás respecto al uso de barbijos y volvieron a imponer la obligatoriedad de cubrirse el rostro, algo que deberán cumplir tanto empleados como visitantes.

De esta manera, Disney Parks decidió actualizar su política de máscaras para todos los visitantes independientemente de si están vacunados, respetando la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se actualizó tras el aumento de las infecciones de la COVID-19, impulsados por la variante Delta.

A partir de este viernes todos los visitantes (de dos años en adelante) deben cubrirse la cara mientras se encuentren en el interior del parque, así como en los autobuses, el monoriel y en otras áreas de los complejos, situados en California y en la Florida. Sin embargo, la compañía aclaró que el uso del barbijo seguirá siendo opcional para todas las personas que decidan circular al aire libre.

"Estamos adaptando nuestras pautas de salud y seguridad basándonos en la orientación de los funcionarios gubernamentales y de salud", informó Disney Parks a través de un comunicado difundido por la agencia italiana ANSA.

Disney, que cuenta con cuatro parques en Florida y dos en California, no es la única gran empresa en adoptar tal decisión. Compañías como el periódico The Washington Post y Google informaron que prohibirán que los empleados que no cuenten con la vacunación completa contra la COVID-19 ingresen a sus oficinas.

Télam / NTV