"Viva se la llevaron, viva la queremos": volvieron a marchar por Guadalupe

Eric Lucero, padre de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida en una barrio de la capital, ya lo dijo antes: no quiere el nombre de su hija se apague y tampoco que cese la búsqueda, que ya lleva 24 días. Por eso, este jueves volvió a encabezar una marcha por el centro de San Luis con la Jefatura Central de Policía como destino. Antes de partir se esperanzó de hallar a la pequeña con vida y dijo que repetirán acciones como la de hoy cuantas veces sea necesario. Planifican una movilización masiva para el próximo miércoles.

Lucero no se animó a arriesgar ninguna hipótesis sobre qué pudo haber pasado con Guadalupe. “Sé que están llamando gente para declarar, pero no tenemos ninguna información”. “Sigo luchando por mi hija; no voy aparar de luchar por mi hija”, sentenció ante los medios.

También dijo estar conforme por os trabajos realizados y por el hecho de que el Gobernador haya puesto a disposición a todo el ministerio de Seguridad, aunque opinó que la búsqueda quizás pudo encararse de otra forma.

Tania Torres, tía de la menor, dijo que la familia respeta “un montón el trabajo de la policía, y sabemos que son muchos”, pero pidió profundizar el trabajo casa por casa en el barrio 544 Viviendas, de donde desapareció la niña.

“Hoy vamos a hacer esta marcha para que nos escuchen y acompañen. Hoy fue Guada, pero pudo haber sido cualquier niño y cualquier madre puede haber necesitado nuestro apoyo. Esto puede ser el inicio de algo y la gente no lo puede permitir”, afirmó.

La mujer tampoco se animó a asegurar el motivo de la desaparición, pero dio a entender que se inclina por la hipótesis de una red de trata y agradeció que Susana Trimarco se haya involucrado en el caso. “Es un alivio que nos brinde su apoyo y a su gente, expertos en estos casos, porque esto no pasa acá todos los días”.

Una columna de unas 80 personas comenzó a caminar pasadas las 13 con fotos de Guadalupe y pancartas pidiendo por su aparición: "Viva se la llevaron, viva la queremos", versaban algunas.

