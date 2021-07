Buenos Aires y Córdoba son los destinos más elegidos para viajar

Hoy inicia el fin de semana largo y las vacaciones de invierno. Es por eso que los mercedinos decidieron cambiar de aire y viajar a distintos lugares del país. Los destinos más elegidos fueron Buenos Aires y Córdoba, y algunos decidieron hacerlo por tierra asegurando su pasaje en colectivo; otros prefirieron la butaca de un avión.

Voceros de las empresas de larga distancia contaron que Villa Mercedes no es ciudad cabecera. "Necesitan hacer transbordo si van al norte o al sur, por ejemplo, entonces sacan su boleto para Mendoza o para los que fueron más solicitados", explicó Felicitas Alcaraz, encargada de una de las agencias. También recordó que las personas deben ingresar al sitio web argentina.gob.ar/circular para verificar los requisitos solicitados por cada provincia para poder ingresar. "Para la capital del país por ejemplo y en nuestra provincia ya no se solicita el PCR negativo, sino que deben descargar la aplicación Cuidar que se habilitó anteayer para que cada pasajero pueda realizar los autotest de COVID-19, pero en ese portal pueden ver todo el detalle", remarcó.

Enrique Calvo, vocero de otra empresa que realiza esos corredores, sostuvo que hay más demanda de pasajes, pero también temores. "Sí, hay más ventas a comparación con las de hace unos meses, pero también notamos que muchos tienen miedo al contagio y por eso postergan los viajes para cuando finalice la pandemia".

Todas las compañías se rigen por los protocolos sugeridos por el Ministerio de Transporte de la Nación. "Vendemos el 80% de la capacidad del coche, no entregamos ni almohadas, ni frazadas, ni catering, la cafetera tampoco lleva agua caliente; lo único habilitado es el baño. En la terminal se exige que todos circulen con el tapabocas y el personal de Trazar toma la temperatura antes de abordar", detalló Alcaraz. Además, aseveró que en la oficina de informes el personal ayuda con la gestión del permiso para circular. "Esto es muy importante porque hay muchos que no lo saben hacer o no tienen los recursos para solicitarlo, y ese es un requisito excluyente para viajar".

Pero algunos turistas optaron por las líneas aéreas. El vuelo que despegó ayer a las 10:30 de Aeroparque, luego hizo trasbordo en Valle del Conlara y finalmente llegó a Villa Reynolds, transportó a muchos visitantes que decidieron descansar en la ciudad. Para el domingo ya hay boletos confirmados para regresar a Buenos Aires, como así también para que los mercedinos que volaron hasta allá vuelvan a la ciudad.

Zoe Meyer, jefa del Programa Municipal Turismo, recordó que la oficina de vuelos funciona en Urquiza 33 local Nº 1. "La atención es de lunes a viernes de 8 a 14. Pero también tienen habilitado un celular para consultas, 2657493182, o el correo electrónico vmvuelos@gmail.com, y para aquellas personas que deseen asesorarse sobre lugares para recorrer en la ciudad pueden acercarse al salón Nº 2 de lunes a domingos de 8 a 20".