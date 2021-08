Messi, presentado oficialmente en el PSG: “Tengo las mismas ganas que cuando era un nene”

El astro argentino Lionel Messi fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del París Saint Germain en el estadio del club de la capital francesa y ante una multitud prometió cumplir su "sueño" de ganar nuevamente la Liga de Campeones de Europa, porque tiene "las mismas ganas que cuando era un nene".



"En Barcelona pasaron muchos años, tuve muchas vivencias, me hicieron crecer como deportista y como persona. Lo que puedo decir es que amo el fútbol, que tengo la misma ilusión que cuando era un nene y que voy a dejar todo por tratar de conseguir los objetivos", aseguró el rosarino, de 34 años, en la conferencia oficial de presentación en el estadio "Parque de los Príncipes".



Las lágrimas de tristeza que mostró al mundo el domingo pasado en su despedida del Barcelona, luego de 21 años, dieron paso a la sonrisa y la felicidad por renovar objetivos, por estar acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, vestidos con la camiseta del PSG durante la presentación de este miércoles por la mañana.

"Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue muy dura, porque son muchos años, es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero no más llegué acá la felicidad es enorme, estoy muy ilusionado porque pase todo esto rápido, más allá que estoy disfrutando muchísimo junto a mi familia, porque quiero empezar a entrenar. Quiero agradecer lo rápido que se solucionó todo, que no era sencillo", explicó.

"Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo muy emocionante. Dimensionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que me toca en lo deportivo y a mi familia. Lo fuimos asimilando de a poquito como venía, nadie está preparado para vivir todo eso que pasó junto", completó.



Messi reconoció que cuando se confirmó la salida de Barcelona e iniciaron negociaciones con el PSG lo primero que hizo fue "hablar con Di María", su compañero de mil batallas en la selección argentina.

"Cuando empezamos la negociación lo primero que hice fue hablar con Di María, por la cercanía que tengo hace muchos años. El cuerpo técnico y el plantel que tiene el París significó mucho para que elija este club", sostuvo.



Cambiar de Liga y atmósfera por primera vez en su carrera y a los 34 años será un desafío deportivo para Messi, más allá de la modificación cultural que provocó esta mudanza para su familia.



"Seguía los partidos del París porque tengo muchos amigos, he seguido la Liga francesa que creció competitivamente mucho en los últimos años, principalmente por querer ganarle al París. Tendré que adaptarme a los rivales, a los estadios y a todo después de haber estado tanto tiempo en un lugar", indicó.



Y, con simpleza, agregó: "El fútbol es igual en todos lados.Tengo muchas ganas, tengo amigos y compañeros en el vestuario que me van a ayudar a acostumbrarme rápido. Tengo muchas ganas de poder iniciar esta nueva aventura, de poder entrenar, pero estoy preparado a nivel deportivo y familiar, porque vamos a disfrutar de una ciudad espectacular".



En las afueras del estadio "Parque de los Príncipes", una multitud estuvo haciendo guardia desde muy temprano en la mañana francesa, y tuvo su premio luego pudiendo ver cara a cara a Messi, quien salió a saludarlos y regaló la camiseta con el dorsal 30 que lo acompañó durante toda la presentación oficial.



"Yo estaba en Barcelona cuando recién salió el comunicado y sin haber iniciado conversaciones, la gente ya estaba en la calle esperando que viaje. Le quiero agradecer a la gente, ojalá podamos tener contacto en el estadio y la ciudad".



Por último, no quiso aventurar cuándo podrá estar a disposición del entrenador argentino Mauricio Pochettino para debutar, aunque se espera que sea antes de la triple fecha de Eliminatorias sudamericanas de septiembre, aunque eso significaría hacerlo como visitante, ya que serán dos partidos fuera de casa, tras el debut de este sábado contra Racing de Estrasburgo.



"No puedo decir una fecha de cuándo voy a debutar. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado, ayer recién vi al cuerpo técnico. Seguramente tenga que hacer una pretemporada solo, ponerme bien y cuando esté preparado empezar a jugar y ojalá sea lo antes posible porque tengo muchas ganas. No tengo una fecha, dependerá de cómo me vaya sintiendo", deseó.



"Uno mirando la plantilla que tiene se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir lo que uno quiere. Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos separados y ojalá ahora juntos lo potenciemos. Neymar obviamente que influyó y todo el vestuario para que termine eligiendo París", afirmó.



Y finalizó: "Quiero seguir dando pasos, seguir ganando títulos, por eso vengo a este club a cumplir todos los objetivos que tenemos. Quiero agradecer a los hinchas del PSG, fue sorprendente, si hacía falta algo más fue terminar de redondear con el recibimiento y el trato. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo, así que nada, que arranque todo no más".



Quien dio las primeras palabras en la conferencia fue el presidente qatarí del PSG, Nasser Al-Khelaifi, quien "improvisó" su discurso: "Es sorprendente para el mundo del fútbol, es espectacular para nuestro club y excitante para los hinchas. Es el único jugador en ganar seis Balones de Oro.Recuerdo el primer día que nos sentamos aquí en el club, hace diez años, cuando la gente nos preguntaba qué queríamos del club. Nosotros tenemos ambición y estoy muy orgulloso de llegar al acuerdo con el mejor jugador del mundo. Leo quiero agradecerte, a tu mujer, a tu padre, por permitir que esto pase y a mucha gente que ustedes no conocen".



"Todavía no hemos hecho nada, vamos a empezar ahora. Lo más importante es que tenemos un equipo fantástico, tenemos a los mejores jugadores del mundo, un entrenador fantástico (Mauricio Pochettino), para mí es el mejor junto a su staff. Ojalá que París se transforme en su ciudad preferida", completó.

