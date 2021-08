Luis Salinas: "No volvería a hacer un recital por streaming"

Nostálgico y expectante, Luis Salinas vuelve a San Luis gracias a una gira que postergó hace unos meses y que pudo concretar con paciencia y perseverancia. El guitarrista se presentará en All Right este domingo a las 21 junto con su hijo Juan y su amigo entrañable Alejandro Tula, que lo acompaña desde los principios de su carrera. Antes, dialogó con etc. sobre su presente artístico, las secuelas de la cuarentena y las expectativas de regresar a los escenarios.

—¿Cómo te sentís en esta vuelta a los escenarios?

—Estoy fascinado y algo atareado por el trajín que trae cada gira. Me siento consciente de que es un momento único el volver a reencontrarme con el público luego de tanto tiempo de encierro. Lo necesitaba yo y ellos.

—Te acompañará tu hijo Juan, ¿era inevitable que siga tus pasos musicales?

—El tocar juntos es un sentimiento inexplicable que no logro encontrar las palabras justas para describirlo. Era inevitable que siga mis pasos porque fue criado en un ambiente repleto de partituras e instrumentos. Estoy muy feliz porque sigue su propio camino junto con su banda y sus proyectos.

—¿Qué presentarás en el concierto de hoy?

—Voy a hacer un recorrido por todos mis discos con piezas que son inevitables. Dejarlas afuera sería cometer un pecado para el público que me espera. Este momento fue esperado y deseado por mucho tiempo y trataré de que el público sienta esas ganas. Debemos aprender a conectar con la energía musical que hay detrás de las palabras.

—¿Cómo te trató la cuarentena?, ¿supiste aprovecharla?

—Compuse, estudié mucho y disfruté de mis canciones. No la pasé bien cuando me encontré con la enfermedad, pero traté de sobrellevarla con naturalidad. Ahora en mi regreso, trato de hacer todo lo que no pude hacer el año pasado, principalmente, viajar por todo el país junto a mi guitarra a la par de las personas que más amo.

—¿Usaste las herramientas digitales que te brindó el aislamiento para compartir tus canciones vía streaming?

—Hice dos recitales online y me sentí raro. Fue como almorzar una comida sin sal, faltaba algo indispensable y era el calor y el aplauso del público. Ya estoy a gusto con volver al ruedo y no volvería a experimentar con la virtualidad de esa manera.

—Hace tiempo que no venías a San Luis, ¿estás en contacto con los músicos locales o escuchas sus canciones para interiorizarte con la provincia?

—Ya me escuché todas las tonadas y cuecas que se me cruzaron por el camino para sentir ese sentimiento cuyano que vibra alto en la provincia. Mi padre, quien falleció hace dos semanas, me dejó un consejo que siempre acato: por donde vamos, tenemos que conectar con el entorno y saber con qué te vas a encontrar. Estudié a San Luis musicalmente y voy dispuesto a encontrarme con músicos amigos y nuevos colegas que quieran compartir conmigo un momento especial.