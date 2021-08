El Municipio busca beneficiar a las amas de casa con el boleto gratuito

El Municipio busca sumar como beneficiarias del boleto gratuito a las personas que se dedican al cuidado del hogar. El objetivo principal es que puedan utilizar el transporte urbano para acompañar a sus hijos o familiares sin que les resulte un gasto extra para su economía diaria, ya que no cuentan con una fuente laboral. Además, evalúan implementarlo también para víctimas de violencia de género.

El equipo de la Subsecretaría de Transporte mantuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante para presentarles la iniciativa, que planea integrar y favorecer a otro sector de la sociedad.

Además, planean sumar al beneficio a las víctimas de violencia de género.

“Surge del trabajo que hace el intendente constantemente al recorrer los barrios y apareció reiteradas veces este pedido en el que nos plantearon que las mamás tienen que llevar a los chicos a sus actividades y muchas veces se les dificulta. Ya estamos trabajando sobre eso: consiste en modificar la ordenanza N° 1061-O/MU/2020 para que las incluya, por lo que esperamos que sea una realidad lo más pronto posible”, comentó el jefe del Programa Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo, Germán Sepúlveda.

Además, explicó que, si se concreta la propuesta, les concedería la misma facilidad de tránsito en las unidades que a los usuarios que ya gozan del beneficio, lo que les permite circular sin restricciones de horario ni de cantidad de viajes, ya sea para asistir a los colegios o las universidades, o trasladarse para realizar sus actividades diarias en las distintas líneas que conectan las zonas de la ciudad.

“Son sectores un poco más vulnerables y no podemos garantizar la seguridad de un menor o de un anciano si quienes los auxilian no pueden pagar el ticket para subir al colectivo con ellos. Y generando estas oportunidades lograremos crear el cambio social que tanto necesitamos: tener un transporte público de calidad e inclusivo para que lo puedan utilizar todos. Aquellos que deben abonarlo no tienen un monto tan alto”, sostuvo.

No podemos garantizar la seguridad de un menor o de un anciano si quienes los acompañan no pueden pagar (Germán Sepúlveda)

Si bien existe el boleto rojo para las urgencias para quienes sufran violencia de género, en la reunión con los ediles también surgió la idea de hacerlo extensivo de manera permanente para las víctimas, ya que generalmente son vulneradas económicamente. Por eso, en los próximos días el área se reunirá con el equipo de la Secretaría de la Mujer para conocer precisamente los casos y cómo pueden colaborar.

“Por lo pronto, el proyecto ya está presentado. Iniciamos los diálogos y vamos a seguir trabajando en conjunto y a tener en cuenta las correcciones que nos hagan y las que podamos aportar nosotros”, indicó el funcionario.