Un juez sobreseyó a Cabrera por violencia

A tres años de haber sido denunciado por su expareja por violencia de género y por agredir a un hijo, Enrique Cabrera (quien fue funcionario provincial y dirigente político) fue sobreseído por el juez Contravencional y Correccional 1 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz. El magistrado tomó tal decisión porque consideró que, con el tiempo transcurrido desde que empezó la investigación, la causa en contra del exfuncionario había prescripto. En otras palabras, fue sobreseído porque el plazo que tenía la Justicia para investigarlo se cumplió. La contraparte, en cambio, dijo que eso está lejos de ser así y adelantó que, en los próximos días, apelará el fallo.

Ayer, en una conferencia que brindó en un bar céntrico de Villa Mercedes, Cabrera junto a su abogado, Pedro Gianello, informó sobre la resolución de Ortiz. "El juez determinó la prescripción por no haberse impulsado el proceso en el debido momento y una persona inocente no puede seguir sospechada de un delito que no cometió, por eso lo sobreseyó", remarcó el letrado. El tiempo que tenía la Justicia para investigar la culpabilidad de Cabrera, de acuerdo a lo denunciado por Carolina Sosa, era de dos años.

Pero para Leticia Latini, la abogada de Sosa, no se dio una prescripción. Según aclaró, los tiempos procesales de una causa empiezan a correr luego de haberse llevado a cabo la indagatoria al imputado y la misma sucedió recién hace tres meses, a principios de mayo. Si bien Cabrera había sido indagado hace dos años y medio, tal audiencia luego fue declarada nula y Ortiz debió llamar nuevamente a indagatoria al hombre, explicó la letrada.

Por otro lado, Gianello comentó que denunció a la fiscal Daniela Torres por el modo en que se desempeñó en dicha causa. Según el abogado, su accionar estuvo lleno de contradicciones, puesto que en el mismo expediente iniciado a partir de la denuncia de Sosa estaba adjunto también la denuncia por lesiones que, en paralelo, levantó Cabrera contra su ex.

Al respecto Gianello anticipó que, en los próximos días, tratarán de reactivar esa segunda causa que estuvo "paralizada" estos tres años. "Ese hecho tuvo una consecuencia y son las lesiones graves que tiene mi cliente, a quien le quebraron dos costillas", dijo.

Para Cabrera está claro que Sosa lo denunció por "despecho" luego de que terminara su relación. "Cuando un hombre y una mujer ya no pueden estar juntos, los hijos no tienen nada que ver ni tienen que ser rehén de ninguno y no se puede usar el dolor de la violencia de género para una cuestión política, levantando una denuncia por una violencia que nunca existió y que ocasionó que dirigentes de la oposición lo usaran políticamente", comentó.

Latini, en cambio, subrayó que la denuncia de su clienta nunca fue motivada por ningún interés que no sea el de demostrar que es un violento. "Y eso está probado, porque tres médicos vieron a Carolina y los tres, incluido el médico de parte de Cabrera, constataron que tenía lesiones", dijo.

