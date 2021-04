Ordenaron la detención de Enrique Cabrera para indagarlo

El juez de Instrucción en lo Correccional 1 y Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz, dispuso la detención y el llamado a declaración indagatoria de Luis Enrique "Quique" Cabrera, quien se ha desempeñado como funcionario provincial y dirigente del Partido Justicialista, por la causa que tramita desde mayo de 2018, cuando su expareja lo denunció por violencia de género y por agredir al hijo adolescente que tienen en común. El magistrado le informó a El Diario que el defensor de Cabrera, Pedro Gianello, presentó el martes 27 un escrito y que él fijó para hoy la audiencia para la indagatoria.

Consultado ayer por este medio sobre si hoy Cabrera comparecería en tribunales, Gianello se excusó de dar nota sobre esta instancia del proceso prevista para hoy. Dijo que la semana entrante recién podría hablar al respecto.

Cuando se le tomó indagatoria en su oportunidad, al investigado no se lo relevó del juramento de decir la verdad. Al ser un acto de defensa, en la indagatoria un imputado no está obligado a decir la verdad. Por eso, como no fue eximido de esa promesa, a los fines de evitar nulidades, se dejó sin efecto esa indagatoria y se fijó una nueva fecha para cumplir con todas las formalidades. Los delitos que le imputan son "Lesiones leves agravadas por el vínculo" en perjuicio de su hijo y "Lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas", siendo la damnificada su exesposa.

En el escrito que presentó esta semana al juez, el defensor expuso que Cabrera tiene un domicilio temporal en una localidad de Misiones, adonde fue para atender a su madre por problemas de salud, y dijo que está a disposición de la Justicia. El abogado de Cabrera llevó ese documento a raíz de la orden de detención librada por el magistrado.

"Nosotros habíamos mandado las actuaciones, un oficio de ley, para que se tomara la declaración indagatoria en Misiones.

Pedíamos los informes, no nos contestaban y el tiempo seguía transcurriendo. No teníamos, salvo lo que manifiesta el abogado y los escritos que ellos han presentado, la certeza de cuál es su domicilio actual, sin perjuicio de lo que dice su representante", explicó Ortiz. En razón de eso es que ordenó la búsqueda de paradero, la inmediata detención y puesta a disposición del juez, el 26 de abril.

El magistrado tomó en cuenta un informe hecho por secretaría, en el que se refiere que a partir de las consultas telefónicas hechas al Juzgado Penal 1 de Oberá se sabe que Cabrera fue citado a la indagatoria y que, como no compareció, se fijó nueva fecha de audiencia, no pudiendo precisar el motivo por el que no se presentó. Al día de la fecha, el oficio no ha sido respondido formalmente, las comunicaciones con el otro juzgado han sido por vía telefónica.

Consultado sobre si, tras cumplirse la indagatoria, el investigado podría quedar detenido, el juez dijo que no podía referirse a eso hasta que no se cumpla el acto procesal.