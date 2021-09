La UNSL comenzó a producir medicamentos para el Hospital Garrahan

El equipo del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) comenzó la producción de medicamentos pediátricos para proveer al Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia en salud pública, gratuita y de alta calidad del país. Hasta el momento, la elaboración de la primera partida fue a modo de muestra, para su análisis y comprobación de calidad en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Ya empezamos a fabricarlos y la primera entrega sería en un mes aproximadamente. Está casi todo listo para su aprobación, solo restan los últimos controles de calidad, pero la mayoría tuvo buenos resultados y pasó bien la prueba", aseguró la investigadora de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF), Silvina Favier, quien está a cargo del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la UNSL.

Además, la especialista dijo que la tanda inicial está compuesta por minicomprimidos bucodispersables de levotiroxina, de disolución rápida, y hechos con dosis acordes para pacientes pediátricos, que son difíciles de conseguir en el mercado porque la industria farmacéutica no los fabrica. El stock a entregar aún no fue convenido, ya que será a demanda del Garrahan.

"Los laboratorios no los consideran fármacos rentables, al igual que a la mayoría de las enfermedades 'huérfanas', para las que no destinan inversiones. Por esa razón, es importante que las universidades públicas puedan transferir esos conocimientos, lo que deja en claro que no solo nos dedicamos a la parte académica, sino también hacemos un aporte para el desarrollo de la salud pública", sostuvo Favier.

Un servicio público

El acuerdo entre la UNSL, la UBA y el Hospital Garrahan para el diseño, desarrollo y elaboración de los fármacos pediátricos quedó sellado a principios de julio, para beneficiar a niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento en el centro de salud con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto cuenta además con el apoyo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), a través de subsidios para la promoción de la investigación y creación de nuevos medicamentos.

"Es estratégico que universidades nacionales como la UBA y la Universidad Nacional de San Luis trabajen en forma articulada junto al Hospital Garrahan y con el acompañamiento de la Anlap en el desarrollo de tratamientos necesarios para los pacientes pediátricos que la industria, por temas de escala, no produce", señaló la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona.

Además, uno de los integrantes del Área de Farmacotecnia del Garrahan, Fabián Buontempo, aseguró que la producción que realizan los científicos de la UNSL "es una forma farmacéutica que solo existe en Europa", por lo que enfatizó la importancia del proyecto y la función social que cumplirá en el ámbito de la salud pública.

El trabajo conjunto entre los distintos organismos intervinientes contempla tareas particulares para cada uno. En principio, el hospital es el encargado de proveer el componente activo, que es la droga en su forma inicial, y el paso siguiente es el testeo de la fórmula en los laboratorios de la UBA, para comprobar su estabilidad y la calidad.

Luego, el componente viaja a la provincia para la producción de los microcomprimidos, que tras estar listos son enviados con destino a Buenos Aires para una nueva evaluación en la UBA. El proceso finaliza en el Garrahan, donde tiene un uso asistencial para pacientes.

"Para el Garrahan es muy auspicioso y gratificante poder participar de este convenio. La aplicación de la política sanitaria en un momento tan complejo es de una ganancia sumamente importante para las y los pacientes pediátricos de todo el país que atendemos, en muchos casos con patologías poco frecuentes a nivel poblacional pero que puertas adentro se vuelven muy frecuentes", indicó la directora médica ejecutiva del hospital, Patricia García Arrigoni.