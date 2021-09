Roldán y Figueroa, dos referentes del Superclásico

Se conocen, se respetan e interactúan como buenos colegas, con mucha camaradería. Los dos saben que ya tendrán tiempo mañana en el estadio provincial, "donde se ven los pingos", para trabar con fuerza o mirarse con el ceño fruncido en el gran clásico del fútbol puntano, que tendrá su edición Nº 20 por torneos oficiales de AFA.

Walter Figueroa, de Juventud Unida Universitario, e Israel "Coco" Roldán, del Club Sportivo Estudiantes, se animaron a palpitar junto a El Diario la previa de un partido que divide a la ciudad futbolísticamente y que tendrá más que de costumbre cosas importantes en juego.

No nos sirve el empate bajo ningún punto de vista, un clásico siempre lo queremos ganar. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar". Israel Roldán, volante creativo del Club Sportivo Estudiantes.

"Este es un partido que todos queremos jugar. Cuando pisás la cancha te olvidás de quién va cuarto y quién va último. Es un partido distinto y estuvimos concentrados toda la semana, y enfocados para intentar ganar este partido. En la semana la gente te hace saber la importancia de este partido y esperamos regalarles una alegría muy grande a los nuestros", explicó Walter Figueroa, uno de los jugadores con más años defendiendo la casaca "auriazul".

"Para mí, el clásico es especial. Es el sexto año en la institución, me hice muy hincha de este club y la verdad es que es un partido hermoso para jugar, y tengo muchas ganas de disfrutarlo. Para nosotros es el partido más importante que nos queda de acá al final del año, porque los números marcan que no tenemos chances de llegar al Reducido. Pero también es una realidad que no somos el mismo equipo de la primera rueda" , se sinceró "Coco" Roldán.

Necesitamos la victoria para seguir prendidos en la lucha. Hay muy pocos puntos de diferencia en la pelea de arriba". Walter Figueroa, lateral derecho de Juventud Unida Universitario.

Ambos han experimentado la sensación de convertirle al clásico rival: "Figue" lo hizo el 20 de enero de 2019 (su último grito con esta camiseta) en el empate 2 a 2 en "El Coliseo" por la Copa Argentina, mientras que "Coco" le hizo goles a Juventud en dos ocasiones: el 29 de enero de 2016 en la vieja Primera B Nacional (2 a 1 para Estudiantes) en el "Juan Gilberto Funes" y el 24 de noviembre de 2019 en la victoria 1 a 0 por el Torneo Federal A en el "Mario Sebastián Diez".

Ambos conocen las virtudes del rival y apuestan por un buen espectáculo. "Hay un crecimiento notorio de Estudiantes en los últimos partidos. Quizá no los está acompañando la suerte para sacar algún punto más. Han cambiado el juego con respecto al equipo que enfrentamos la última vez, tienen jugadores muy interesantes de mitad de cancha hacia adelante y un goleador como Vasilchik que no se analiza: es un goleador y nos tenemos que cuidar. Pero también sabemos que nosotros somos un equipo que en ofensiva podemos lastimar", analizó Figueroa.

Roldán también tiene su propia visión del rival: "Ellos son un equipo ordenado, muy parejos en todas las líneas y también están teniendo esa cuota de suerte que no tenemos nosotros para concretar las situaciones" .

La previa va llegando a su fin. "Coco" y "Figue" se despidieron y se desearon suerte para el sábado a las 18:30, cuando termine el partido que los dos sueñan ganar.