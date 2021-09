Argentina festejó en el Mundial

Argentina fue uno de los grandes protagonistas que tuvo la decimotercera edición del Mundial de Menores de Pádel, tras obtener con su seleccionado juvenil en la ciudad mexicana de Torreón el campeonato en la rama femenina y el subcampeonato en la masculina. Entre las damas, se destacó la participación de las puntanas Pía Gostelli y Francesca Floriani, ganadoras además del Open en la categoría Sub 14 (Ver Pág 25). Mientras que entre los varones, el equipo nacional contó en sus filas con otros dos representantes de San LuisValentín Sánchez y Juan Cruz Forastello.

El Mundial de Menores, organizado cada dos años, es la competencia por equipos más importante que juega el semillero del pádel en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Y en esta ocasión, además de Argentina, acompañaron Bélgica, Brasil, Egipto, Italia, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Uruguay, Lituania, Chile y México.

Pía y Francesca celebraron por partida doble: ganaron el Open y el Mundial de Menores.

Luego de dejar en el camino en semifinales a Italia, el equipo femenino capitaneado por Paula Eyheraguibel se consagró campeón al vencer en la final a Brasil, por 3-0. En la serie que buscaba al seleccionado ganador, la tomense Gostelli y la quinense Floriani se encargaron de conseguir el primer punto, al imponerse a las rivales brasileras 6-4, 5-7 y 6-4.

En tanto, en la rama masculina la final enfrentó a Argentina y a Paraguay, una de las nuevas potencias sudamericanas que viene creciendo a pasos agigantados.

Argentina, liderada por Jorge Nicolini y que llegaba tras eliminar en semis a México, cayó ante los guaraníes por 2-1. Valentín (Sub 14) no participó en la serie y Juan Cruz (Sub 16) debió afrontar el segundo punto de la definición.

Forastello y Daian Verna lucharon hasta la última pelota, pero la dupla paraguaya, integrada por los gemelos Nahir y Sebastián Rodríguez, se impuso en un duelo muy parejo por 7-6, 6-7 y 6-4.